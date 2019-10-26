Украина заняла 94-е место в Глобальном индексе безопасности здоровья

Об этом свидетельствуют данные рейтинга, опубликованные 24 октября, пишет Громадське.

В рейтинге страны поделили на 3 группы: наиболее подготовленные к случаям пандемии или эпидемии, средне подготовленные и наименее подготовленные. Украина попала в страны средне подготовленных к эпидемиям с общим баллом 38.

Авторы индекса хуже всего оценили в Украине антимикробную резистентность, готовность к чрезвычайным ситуациям и наличие планов действий для таких ситуаций, а также наличие оборудования для инфекционного контроля.

В то же время в Украине лучше оценили ситуацию с иммунизацией, выполнением международных обязательств, ограничением на пересечение границы в связи с угрозой распространения заболеваний и доступ к тестированию и утверждение новых медпрепаратов.

В общем рейтинге рядом с Украиной расположились Зимбабве и Сенегал на 92 и 95 месте соответственно.

Наиболее подготовлены к эпидемии и пандемии в США с общим баллом 83,5, Великобритании с общим баллом 77,9 и Нидерландах с общим баллом 75,6.

Средний результат всех стран — около 40,2 балла. Авторы индекса считают, что общая готовность стран к эпидемии и пандемии очень слабая.

Ранее сообщалось, что исполком горсовета ищет подрядчика, который за ₴675 тысяч определит рейтинг Николаева по международной шкале.