Эпистола начальнице гор/здрава Ирине Шамрай от челюстей и глаз горожан

-У всех пенсионеров есть дети, которые обязаны довести своих пап и мам до логического конца (цитата из выступления И. Шамрай).

Серпом по надеждам

В отечественном здравоохранении ситуация нынче хитроумная и циничная по отношению к простым украинцам. Очередной социальной жертвой властного здравоохранения пали зубы дорогих соотечественников!

Однако "антизубовная" жесткая речь, произнесенная на депутатской комиссии начальницей городского управления здравоохранения Ириной Валентиновной Шамрай, вызвала не только бурю негодования в соц/сетях, но и подвигла к раздумьям о судьбах зубов, челюстей ( именно в этих местах расположены ячейки зубов) и глаз наших дорогих разновозрастных сограждан - пожилых, молодых и совсем юных, следовательно, поискам путей разрешения нелегких, но архиважных людских проблем здоровья и физического благополучия.

Безусловно, достижением этого зубодробительного спича стало резкое повышение тревожности у разных слоев николаевского общества, вспышка пессимизма и обреченности.

Вот цитата:

Наша страна воюет, нам нужны средства на другое, и плановая стоматология даже в Европе, не входит в бюджетные средства, и я считаю, что это абсолютно правильно, - сказала Шамрай.

Социалку в стоматологию вернет мир, надеюсь, мы правильно поняли Ирину Валентиновну? Дескать, буден в Украине мир - поговорим!

Однако!

Во-первых, премного благодарны Ирине Валентиновне за то, что с холодной безучастностью напомнила принцип: спасение утопающих – дело рук самих утопающих, как основу нынешней медицины. Разумеется, со всеми вытекающими для народных «сподивань» на перспективы и помощь государства в сфере здравоохранения.

Ирине Валентиновне удалось показать себя сторонницей модного чиновничьего мышления - либертарианство / libertarianism/. И вероятней всего, выставить себя лоббистом зуболечебного и аптечного бизнеса.

Во-вторых, все семашковское прежнее – гуманное и социальное – за борт. Вместо клятвы Гиппократа – огромный черный калькулятор.

Это раньше нас смешил призыв:

А ныне малозубые рты глотают пищу целиком, следовательно, страдают и желудок, кишки и нервишки с кошельком.

Раньше зубы были золотыми и железными, вполне доступными, чтоб торчать из челюстей, и жевать качественные продукты.

Ныне и молодые не носят полный комплект зубов. А уж довести до логического конца своих пап и мам не тянут вовсе, потому что за углом, как волки, щелкают зубами дети,тарифы, цены на продукты, бензин и прочее.

По общему признанию, стоматологическая дороговизна серьезная проблема для николаевцев.

Некоторые склонны к страховой медицине,при этом спрашивают как из минимальных пенсий выкроить на страховку. И неправильно винит своих соотечественников в лени, потому как, встают в трагический ряд потерянные вклады в 1991 году, ваучерная обдуриловка, недавние финансовые кризисы, сжирающие с таким трудом скопленные сбережения.

Начальник горздрава не предложила никакого выхода для малоимущих, нуждающихся в лечении и протезировании, как перевалить эту ношу на самих неимущих. Преступное бездействие, одним словом…

В-третьих, возьмем украинские глаза. Юнцы сидят в своих гаджетах с утра до вечера, садят минусы диоптрий не на шутку. Офтальмологи не бьют тревогу, не заставляют пить рыбий жир и колоть алоэ, не рекомендуют министру народной освиты уменьшить школьные нагрузки и запретить гаджеты в школах. Растим поколения слабовидящих.

О пенсионерах и говорить нечего. Они слепнут, выбрасываются на обочину жизни, а могли бы работать и быть востребованными в профессии.

Эх!, война войной, а зубы и глаза по расписанию! Если нет, то берите шинель, Ирина Валентиновна, и в отставку!

Будем совместно вести кружки для горожан "Сам себе стоматолог". Самим себе сверлить зубы, лепить пломбы.

Не Боги горшки обжигают, как говорит украинский народ.

P.S. Внимательно присмотритесь: сколько частных стоматологических клиник открыли должностные лица от местного здравоохранения?