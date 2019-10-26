Я был третьим в этой яме: Экс-депутат Николаевского облсовета разрубил колесо на киевской трассе в районе Новой Одессы

Экс-депутат Николаевского облсовета Олег Мудрак пожаловался на состояние трассы «Ульяновка-Николаев» в районе Новой Одессы, где из-за ямы он разрубил колесо.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Гребаный Экибастуз» (с)! Даже не хочется упоминать всех тех, кто забил полный .... на область. Ничего не даст! Вчерашняя дорога из Киева. Я был третьим в этой яме и остановился в аккурат между двумя другими счастливчиками, которые закатав рукава и меняя убитые колеса своих машин, оглашали степь в 15 км от Троицкого отборным матом. Причем на обоих языках. И, как оказалось, у нас не было в тот момент абсолютно никаких межязыковых разногласий. Смысл сказанного был одинаково ярок, понятен и глубоко аргументирован жизнью! - отметил он.

Также он добавил, что Николаевская область - темное, убогое и никому ненужное пятно на карте страны, потому что в Киевской области ремонт дороги идет полным ходом, в Черкассах также, а в Кировоградской - проезжаемость обеспечена, по-видимому, еще в прошлом году.

«Вы мне еще расскажите о каких-то рейтингах и нашем месте в этих бесполезных опросах? Кто же так наворожил в нашей стороне?» - поинтересовался Олег Мудрак.

Напомним, что горвласть Николаева требует, чтобы САД срочно отремонтировал участки трассы Т-15-07.