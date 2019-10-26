Стартовал прием предложений на награждение медалью «Юрист года Николаевщины»

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Восьмой год подряд готовится вручение наград «Юрист года Николаевщины» — способ признания заслуг высококвалифицированных юристов перед Николаевщиной, популяризации профессии юриста, отличие средств массовой информации за значительный вклад в развитие правовой культуры общества, повышения уровня доверия граждан к специалистам правовой сферы.

Об этом сообщается на сайте «Оперативная юридическая помощь».

«Определение лидерства в любой сфере очень важный и ответственный шаг. В мире юриспруденции от профессионализма одного, порой зависят жизни сотен, тысяч людей. Важно, чтобы общество знало своих защитников закона», - говорится в сообщении.

Рада «Юрист года Николаевщины» определяющая ежегодных победителей, создана в 2012 году. В Раду вошли представители Николаевской областной государственной администрации, Николаевского горсовета, Главного управления юстиции в Николаевской области, Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, прокуратуры Николаевской области, Управления службы безопасности, ГУ Государственной фискальной службы в Николаевской области, Апелляционного суда Николаевской области, Николаевского окружного административного суда, Хозяйственного суда Николаевской области, СМИ, общественных организаций «Николаевский пресс-клуб», «Союз юристов Николаевщины».

Вручение награды происходит в следующих номинациях:

  • Сотрудник апелляционного суда;
  • Сотрудник административного суда;
  • Сотрудник хозяйственного суда;
  • Сотрудник местного общего суда;
  • Юрист органов исполнительной власти;
  • Юрист органов юстиции;
  • Юрист Вооружённых Сил Украины;
  • Сотрудник органов прокуратуры;
  • Юрист-сотрудник СБУ;
  • Юрист органов Государственного бюро расследований;
  • Юрист органов Национальной полиции;
  • Юрист органов Государственной налоговой службы Украины;
  • Адвокат;
  • Нотариус;
  • Юрист- ученый, преподаватель;
  • Студент – юрист;
  • Лучший журналист в воспитании правового самосознания граждан.

«Для нас очень важно получить предложения государственных органов и учреждений, органов местного самоуправления, профессиональных объединений юристов, общественных организаций, частных компаний, юристов и всех небезразличных граждан по кандидатурам представляемым к награде».

Рада «Юрист года Николаевщины» принимает представления на номинантов по адресу город Николаев, улица 8-го Марта, 107, (Главное управление юстиции в Николаевской области) и на  Е-mail: maksymkoval799@gmail.com  до 01.12.2019 года. Информация по тел. 095 033 04 88

Документы для представления номинантов размещены на facebook.com/lawyers.union и на Гугл диске, переход по ссылке:  bit.ly/2qz931N

Вручение наград происходит традиционно, в декабре в сессионном зале Николаевского областного совета.

Julia Davudenko

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