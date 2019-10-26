Стартовал прием предложений на награждение медалью «Юрист года Николаевщины»

Восьмой год подряд готовится вручение наград «Юрист года Николаевщины» — способ признания заслуг высококвалифицированных юристов перед Николаевщиной, популяризации профессии юриста, отличие средств массовой информации за значительный вклад в развитие правовой культуры общества, повышения уровня доверия граждан к специалистам правовой сферы.

Об этом сообщается на сайте «Оперативная юридическая помощь».