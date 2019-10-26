Стартовал прием предложений на награждение медалью «Юрист года Николаевщины»

Восьмой год подряд готовится вручение наград «Юрист года Николаевщины» — способ признания заслуг высококвалифицированных юристов перед Николаевщиной, популяризации профессии юриста, отличие средств массовой информации за значительный вклад в развитие правовой культуры общества, повышения уровня доверия граждан к специалистам правовой сферы.
Об этом сообщается на сайте «Оперативная юридическая помощь».
«Определение лидерства в любой сфере очень важный и ответственный шаг. В мире юриспруденции от профессионализма одного, порой зависят жизни сотен, тысяч людей. Важно, чтобы общество знало своих защитников закона», - говорится в сообщении.
Рада «Юрист года Николаевщины» определяющая ежегодных победителей, создана в 2012 году. В Раду вошли представители Николаевской областной государственной администрации, Николаевского горсовета, Главного управления юстиции в Николаевской области, Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, прокуратуры Николаевской области, Управления службы безопасности, ГУ Государственной фискальной службы в Николаевской области, Апелляционного суда Николаевской области, Николаевского окружного административного суда, Хозяйственного суда Николаевской области, СМИ, общественных организаций «Николаевский пресс-клуб», «Союз юристов Николаевщины».
Вручение награды происходит в следующих номинациях:
- Сотрудник апелляционного суда;
- Сотрудник административного суда;
- Сотрудник хозяйственного суда;
- Сотрудник местного общего суда;
- Юрист органов исполнительной власти;
- Юрист органов юстиции;
- Юрист Вооружённых Сил Украины;
- Сотрудник органов прокуратуры;
- Юрист-сотрудник СБУ;
- Юрист органов Государственного бюро расследований;
- Юрист органов Национальной полиции;
- Юрист органов Государственной налоговой службы Украины;
- Адвокат;
- Нотариус;
- Юрист- ученый, преподаватель;
- Студент – юрист;
- Лучший журналист в воспитании правового самосознания граждан.
«Для нас очень важно получить предложения государственных органов и учреждений, органов местного самоуправления, профессиональных объединений юристов, общественных организаций, частных компаний, юристов и всех небезразличных граждан по кандидатурам представляемым к награде».
Рада «Юрист года Николаевщины» принимает представления на номинантов по адресу город Николаев, улица 8-го Марта, 107, (Главное управление юстиции в Николаевской области) и на Е-mail: maksymkoval799@gmail.com до 01.12.2019 года. Информация по тел. 095 033 04 88
Документы для представления номинантов размещены на facebook.com/lawyers.union и на Гугл диске, переход по ссылке: bit.ly/2qz931N
Вручение наград происходит традиционно, в декабре в сессионном зале Николаевского областного совета.