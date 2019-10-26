В ночь на воскресенье Украина перейдёт на зимнее время – спать можно будет на час дольше

В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время. В 04:00 стрелки часов следует перевести на один час назад.

Перевод часов регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

Согласно постановлению, часы украинцы переводят дважды в год: в последнее воскресенье марта в 3:00 на час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на час назад.

На компьютерах, смартфонах и других гаджетах, часы переведутся автоматически. Время нужно подвести на устройствах без доступа к интернету:механических, некоторых электронных часах и на кнопочных телефонах.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент в Страсбурге проголосовал по нормативным актам, которые отменяют перевод стрелок часов два раза в год. Проект поправок к директиве предусматривает, что последний раз на территории ЕС переведут стрелки часов в 2021 году.