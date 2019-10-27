Николаевскую школу №23 за ₴22,7 миллионов может реконструировать и утеплить фирма с уставным капиталом в 300 гривен

Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета намерен заключить договор с фирмой «ПРОМБУДГРАД» на реконструкция в части термосанации здания школы № 23, по улице Гарнизонная, 10. Стоимость сделки составляет 22 миллиона 754 тысячи 979 гривен.

Об этом свидетельствуют данные сайта публичных закупок Prozorro.

Чиновники объявили тендер с ожидаемой стоимостью в ожидаемой стоимостью в 22 миллиона 890 тысяч 986 гривен. Работы должны быть выполнены до 20 декабря 2020 года.

Согласно техническому заданию подрядчик должен провести устройство пароизоляции и гидроизоляции и утеплить само здание. А также отремонтировать стены и перекрытия, провести ремонт и утепление крыши, ремонт ступенек и крылец, и ряд других видов работ.

На торги свои предложения подали две фирмы: ООО «ПРОМБУДГРАД», предложившая за свои работы 22 миллиона 754 тысяч 979 гривен, и ООО «БУДГРАД», предложившая 22 миллиона 820 тысяч 731 гривну. Победителем определили первую фирму и департамент объявил о намерении заключить с ней договор.

Согласно открытым данным фирма «ПРОМБУДГРАД» зарегистрирована с 2018 года в Ингульском районе Николаева. Владелец фирмы Александр Хлывнюк. Уставный капитал фирмы 300 гривен. основной вид деятельности фирмы - строительство жилых и нежилых зданий. Среди других видов деятельности: оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием; розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по почте и через интернет;грузовые перевозки автомобильным транспортом; аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью; деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области; а также аренда и лизинг автомобилей и легких моторных транспортных средств.

Отметим, что это уже второй тендер по термосанации здания школы № 23. В предыдущий раз в аукционе приняли участие компании «Промстроград» с предложением 22 миллиона 754 тысяч 979 гривен и «Арт Проект-2010», предложившая 22 миллиона 19 тысяч 135 гривен. В итоге чиновники отклонили оба предложения и отменили торги.

Напомним, как департамент энергоэффективности заключил договор по реконструкции с термосанации здания школы №3 за 34 миллиона 339 тысяч 212 гривен с николаевской фирмой «Голден-Буд». В связи с этим, в школе №3 устроили демонтаж «старых» металлопластиковых окон и установку новых. Вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук отметил, что эти окна не соответствуют нормам и если их не менять, то школа будет нести большие теплопотери. В тоже время деньги на установку окон в школе №3 пять лет собирали с родителей. Отмечалось, что фирма «Голден-Буд» является фигурантом уголовного производства.

Также казначейство блокировало счета департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета из-за того, что подрядчик, фирма «Голден-Буд» не успела освоить аванс в 3 миллиона 348 тысяч 557 гривен по тендеру реконструкции школы №3 с термосанацией.

Позже фирма-подрядчик «Голден Буд» после ремонта санузлов снова приступила к ремонтным работам в туалетных комнатах.

В свою очередь, мэр Александр Сенкевич заявил, что изначальный проект по реконструкции с термосанацией здания школы №3, по которому в школе заменили металлопластиковые окна на более новые, а теперь переделывают санузлы, подрядчик выполнил довольно плохо. Однако добавил, что ко 2 сентября работы по окнам и санузлам подрядчик завершит.