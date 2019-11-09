Маленькой жительнице Николаева нужна помощь в сборе средств на операцию и лечение

Мать-одиночка Инна Шадура из Николаева нуждается в помощи в сборе денег на операцию и лечение свей маленькой дочери Марии Игнатюк.

Об этом редакции сообщила подруга женщины.

Девочка родилась на 28 неделе (5,5 месяце) беременности весом 1100 кг. Ей поставили диагноз ДЦП и спастическая диплегия.

«С момента родов Машенька прошла много лечения,гимнастики,массажа и многое другое. Мама девочки все это время рядом с ней практически одна,так как отец Машеньки погиб когда ей было два года. Все это время Машеньку лечили своими силами и личными средствами семьи. На очередном курсе массажа заметили особенности по работе и движению правой ножки. После обращения к врачам специалистам девочке ставят диагноз: вывих правого тазобедренного сустава, дисплазия слева», - говорится в сообщении.

За лечение и многоэтапное хирургическое лечение согласны взяться в Институте патологии хребта и суглобов им.профессора М.И. Сытенко Национальная Академия Медицинских наук Украины. Операция назначена на 10 декабря, её стоимость оценивают в 4000 долларов на все этапы лечения.

«Если операцию не провести сейчас, то ходить девочка уже вряд ли сможет, затем это грозит искривлением позвоночника, искривлением тела и травмированием внутренних органов. Учитывая, что единственный доход мамы Машеньки - это социальные выплаты, за счет них покупаются самые необходимое лекарства, памперсы, еда и т.д. Собрать нужную сумму нет возможности, а все ресурсы семьи исчерпаны. Прошу вас о любой помощи, понимании и поддержке», - написала подруга мамы девочки.

Реквизиты для помощи:

Карты Приват Банка на имя матери - Шадуры Инны Васильевны: 4731 2196 1176 2265 (грн)

4731 2196 1176 2604 (USD)

Телефон мамы: +380 95 249 3225