Президент Зеленский подписал закон о лишении нардепов выплат за прогулы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о лишении депутатов Верховной Рады выплат в случае прогулов и внедрении регистрации путем нажатия кнопки вместо карточек.

Об этом свидетельствует информация на сайте Рады.

Законопроект №1035-2, который депутаты Верховной Рады приняли 16 октября, Зеленский подписал 25 октября.

Законом предусматривается, что депутат, пропустившие без уважительных причин более 30% голосований на пленарных заседаниях или более 50% заседаний комитета, в состав которого он избран, будет лишен права на возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц. Сейчас это около 30 тысяч гривен.

Участие не менее чем в 70% голосований также будет основанием для начисления заработной платы, которая составляет от 35 до 43 тысяч гривен.

Присутствие депутата будут контролировать при помощи электронной системы голосования.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский предложил лишать нардепов мандатов за кнопкодавство и прогулы.