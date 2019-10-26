При исполнении служебных обязанностей погиб капитан николаевской бригады тактической авиации

В пятницу, 25 октября, 299-я бригада тактической авиации имени генерала-лейтенанта Василия Никифорова понесла тяжелую утрату в лице начальника группы подготовки и регламента тормозных парашютних систем капитана Владимира Барило.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

«С грустью сообщаем о тяжелой утрате, которой подверглась наша бригада. 25 октября во время выполнения служебных обязанностей погиб начальник группы подготовки и регламента тормозных парашютных систем капитан Барило Владимир Владимирович. Мы сохраним в сердцах светлую память о нашем собрата и не оставим его родных без поддержки», - говорится в сообщении.

Сообщается, то ему было 48 лет. У него остались жена и двое дочерей.