Жертвами массовых протестов в Ираке стали более 40 человек

В пятницу, 25 октября, по меньшей мере 40 протестующих были убиты и более 2 тысяч получили ранения в Ираке во время протестов, которые проходят по всей стране.

Cилы безопасности использовали слезоточивый газ, а полиция открыла огонь, чтобы попытаться подавить возобновившиеся демонстрации против коррупции и экономического кризиса.

Среди погибших были два представителя правоохранительных органов. По меньшей мере 68 сотрудников сил безопасности получили ранения, заявил представитель Министерства внутренних дел Халид аль-Муханна.

Протестующие с флагами Ирака на плечах кричали «Своей кровью и жизнью мы защищаем тебя, Ирак». Вчерашнее кровопролитие считается вторым по счету по количеству погибших и раненых в этом месяце. В результате серии столкновений между протестующими и силами безопасности две недели назад погибли 157 человек и получили травмы 6 тысяч.

В городе Дивания двенадцать протестующих погибли, оказавшись в ловушке в горящем здании, сообщили чиновники.

Демонстрации вспыхнули в Багдаде 1 октября и распространились на юг страны.

Антиправительственные протесты – большая проблема для премьер-министра Ирака Аделя Абдул Махди. Он вступил в должность год назад. Несмотря на многообещающие реформы и перестановку в кабинете министров, теперь он борется с недовольством граждан, которых не устраивают условия жизни в стране.

Напомним, что в Ираке за четыре дня антиправительственных акций погибли 100 человек. Число пострадавших приблизилось к 4 тысячам. Только в больницах Багдада находятся 1600 человек.