Винник дал два концерта в Николаеве – от безбилетных «волчиц» и провокаторов его усиленно охраняли

В среду и четверг, 23 и 24 октября, любимец публики, секс-символ украинской эстрады, автор хитов «Молода вовчиця» и «Нино» Олег Винник собрал аншлаги в Николаевском дворце культуры. На его концертах обеспечили усиленные меры безопасности, и даже в само здание без билета было попасть невозможно.

Об этом сообщает NikLife.

Уже традиционно в Николаеве билеты на выступления Олега Винника раскупают с огромной скоростью, и певцу приходится трудится для местной публики несколько вечеров подряд. В этот раз, во избежание любых конфликтных ситуаций, охрана проверяла билеты не у входа в зал, а прямо на входе в ОДК. Даже точки с сувенирной продукцией, украшенной символикой и изображением Олега Винника, расположили на улице.

Не удалось пробраться внутрь и журналисткам NikLife. Охранники артиста не пустили корреспонденток в холл учреждения, аргументируя свою позицию тем, что «сегодня нельзя, и все». На просьбу прокомментировать запрет на посещение ОДК без входа в концертный зал «секьюрити» отреагировали смехом и попытками помешать производить аудиозапись и видеосъемку, отталкивая журналистку к двери и закрывая руками камеру. На вопрос, был ли арендовано на эти вечера весь ДК, ответили утвердительно. При этом, данная информация впоследствии была опровержена руководством дворца.

Судя по фотографиям и видеороликам в социальных сетях, Винник активно взаимодействовал с поклонниками и поклонницами на концерте. Он представил новую концертную программу «Роксолана», сет-лист которой состоял из известных зажигательных хитов исполнителя и совершенно новых авторских композиций. Заглавная же песня турне «Роксолана», написанная еще в 2005 году, знакома поклонникам по третьему студийному альбому музыканта. В рамках всеукраинского тура, в котором сейчас находится певец, она прозвучала в поп-рок версии, то есть прежде неизвестном ее варианте.

Многие привыкли, что концерты Винника – это феерическое шоу, которое сопровождается качественным светом, звуком, спецэффектами и виджеингом. Дабы этот праздник не был вдруг испорчен, дополнительные меры безопасности и имели место быть. Так объясняет нюансы организации выступлений Олега директриса Николаевского ОДК Мария Добкина. По ее словам, усилить охрану, подключить к работе полицию и даже пригласить взрывотехников было не ее личной инициативой, к такому решению они обоюдно пришли с менеджерами Винника. Это было обусловлено инцидентом в Сумах. Как известно, в начале октября сумские «активисты» пытались сорвать концерт Винника. Они пришли с вениками в руках и требовали, чтобы певец признал Крым украинским, а Россию – агрессором. В самом разгаре выступления аноним сообщил о минировании зала.

Ранее певец снялся в российском проекте «Всем мир» и угодил в базу «Миротворец». При этом, он назвал Крым «не нашим», а агрессию России на Донбассе «непонятной войной».

— Были обеспечены дополнительные меры безопасности. В чем это выражается и почему это было? Дело в том, что в Сумах были попытки сорвать концерт этого артиста. А зная, что на концерты к нему ходят 85-90% женщин, без мужей, не хотелось бы их подвергать опасности. Работала полиция, взрывотехники, чтоб никто ничего не сорвал. Ко мне обратилась и группа, и концертное агентство, и менеджеры артиста: «Давайте вместе придумаем что-то, чтоб было более безопасно». Это наши совместные усилия, только ради безопасности зрителя. Дворец работал в своем режиме. Никто никогда не может снять весь дворец. Никакие мероприятия не должны мешать работе творческих коллективов. Шли занятия и на паркете «Грация», и «Черноморец» работал. Если бы были какие-то неприятности, это бы отразилось и на них, – рассказала Добкина в комментарии NikLife.

Отметим, что Николаевщина для Олега Винника может считаться точкой отсчета к успеху. Еще в 2011-2012 годах, когда Винник не мог похвастаться такой популярностью, которой владеет на сегодняшний день, благодаря местным друзьям, он был частым гостем на публичных и приватных мероприятиях в этом регионе.

Последний раз он был тут в рамках предвыборной агитации. Вместе с Михаилом Поплавским он собрал стадион в Вознесенске.

Напомним, что в 2017 году в Николаеве пытались сорвать концерт Сергея Бабкина. Но, несмотря на провокации, выступление состоялось.