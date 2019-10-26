«Я Президент страны, а не лох. Я сказал, оружие убери»: Зеленский приехал в Золотое и пообщался с николаевским активистом

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на позиции украинских добровольцев в районе населенного пункта Золотое, где должно состояться разведение сил и средств.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Последний блокпост #Нет капитуляции».

Ранее сообщалось, что вопрос отвода сил в Золотом Луганской области отложен.

Отмечается, что глава государства прибыл на позиции добровольцев в Золотом, чтобы поговорить с ними об отводе сил и ситуации на фронте.

«Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Серьезный разговор об отводе и фронт», - написали в Telegram-канале.

Николаевский активист Денис Янтарь отметил, что недавно были потери в районе Широкино и заявил, что при разведении тоже могут быть потери, чего не хотелось бы. На что Зеленский сообщил, что понимает ситуацию, а сюда приехал, чтобы пообщаться с людьми, которые здесь живут, чтобы понять как они относятся к разводу войск, какая статистика выстрелов и т.д. 

— Люди хотят отведения войск, я понимаю, о чем вы говорите, вы не хотите, чтобы были ошибки и серьезные потери. Но мне кажется, что мы все должны делать, чтобы закончить войну. Но здесь наши военные, они главные, есть командиры ООС, они занимаются безопасностью ситуации, я верю нашим военным. Именно они там, на передовой…, - сказал Зеленский.

Активист Денис Янтарь отметил, что могут быть потери и со стороны местного населения, поэтому нужно просчитать все риски. Также он добавил, что те, кто быстрым способом хочет получить перемирие, в дальнейшем получают позор и дальнейшую войну. Зеленский уточнил, на него ли намекает Денис Янтарь, на что последний сообщил, что это пример из истории.

— Будем реалистами, это перемирие будет подписано с ними, с Россией, это не перемирие с ДНР/ЛНР, - заявил Денис Янатрь.

— Да мне пофиг, с кем перемирие подписывать, нам же нужно территории вернуть и прекратить убийства, - заявил Президент.

 

Позже, на канале появилось еще одно видео, на котором Владимир Зеленский разговаривает с одним из добровольцев - главой Николаевского Нацкорпуса Денисом Янтарем. Президент потребовал убрать оружие, а тот стал рассказывать об акциях протеста против «формулы Штайнмайера» и о «формализации отношений». В частности, он хотел узнать, встретиться ли Владимир Зеленский с ветеранами, чтобы проговорить акции по всей стране с требованием «Нет Капитуляции».

Ниже приводим диалог Владимира Зеленского с добровольцем.

Денис Янтарь: По всей Украине были акции…

Владимир Зеленский: Где? 

Денис Янтарь: В Николаеве вменяемый губернатор там вышел, чтобы передать вам сообщение, что люди, которые собирались на эти акции «Нет капитуляции» хотят конструктивно с вами пообщаться. Ваши обещания мы все слышали… мы бы хотели это все обсудить, формализировать, чтобы потом не было как у Петра Алексеевича…

Владимир Зеленский: Ты со мной хочешь формализировать отношения?

Денис Янтарь: Меморандумы…

Владимир ЗеленскийЯ с тобой?

Денис Янтарь: Не я с вами, а все люди, которые в этом процессе, которые болеют за Украину.

Владимир Зеленский: Ты о чем сейчас? Какая капитуляция? Я пришел тебе сказал оружие убери, а ты переводишь стрелки.

Денис Янтарь: Я вам второй момент говорю. Я вас услышал и сказал …

Владимир ЗеленскийТы мне вообще не можешь никаких ультиматумов озвучивать. Ты меня не понял. Нам зайти оружие забрать? Я не понимаю, чем мы сейчас закончим, пацаны.

Денис Янтарь: Мы нормально общаемся. Никто вас ни… 

Владимир Зеленский: Ни что?

Денис Янтарь: Вам передали, что происходило в Украине.

Владимир Зеленский: Кто мне передал? Я же говорю, ты мне скажи кто.

Денис ЯнтарьТак я же вам говорю по Украине были акции!

Владимир ЗеленскийДенис, по Украине вчера прошел дождь. Где акции, кто мне что передал? Говори, давай.

Денис ЯнтарьЯ ж вам говорю, люди хотят встречи с вами.

Владимир Зеленский: Какие люди? Фамилию ты мне можешь сказать или нет? Что ты все время весь день…

Денис ЯнтарьПоликанов, Кухарчук… ну это по разным областям.

Другой доброволец добавил, что президенту передал письмо губернатор Николаевской области Александр Стадник.

Владимир Зеленский Ну он мне передал. Я прочитаю.

Денис Янтарь: Вы же спросили, что там было. Я вам рассказываю.

Владимир Зеленский: Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то, я тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему.

Денис Янтарь: Какая другая тема? Мы уже с вами этот момент обсудили и я вам сказал, что еще один момент.

Владимир Зеленский: Я услышал, что окей и все. Ты мне скажи «ок» и все.

Напомним, как в Николаеве 2 октября несколько десятков представителей разных партий правой направленности устроили акцию под стенами областного управления СБУ против «капитуляции».

Julia Davudenko

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