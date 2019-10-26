«Я Президент страны, а не лох. Я сказал, оружие убери»: Зеленский приехал в Золотое и пообщался с николаевским активистом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на позиции украинских добровольцев в районе населенного пункта Золотое, где должно состояться разведение сил и средств.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Последний блокпост #Нет капитуляции».

Ранее сообщалось, что вопрос отвода сил в Золотом Луганской области отложен.

Отмечается, что глава государства прибыл на позиции добровольцев в Золотом, чтобы поговорить с ними об отводе сил и ситуации на фронте.

«Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Серьезный разговор об отводе и фронт», - написали в Telegram-канале.

Николаевский активист Денис Янтарь отметил, что недавно были потери в районе Широкино и заявил, что при разведении тоже могут быть потери, чего не хотелось бы. На что Зеленский сообщил, что понимает ситуацию, а сюда приехал, чтобы пообщаться с людьми, которые здесь живут, чтобы понять как они относятся к разводу войск, какая статистика выстрелов и т.д.

— Люди хотят отведения войск, я понимаю, о чем вы говорите, вы не хотите, чтобы были ошибки и серьезные потери. Но мне кажется, что мы все должны делать, чтобы закончить войну. Но здесь наши военные, они главные, есть командиры ООС, они занимаются безопасностью ситуации, я верю нашим военным. Именно они там, на передовой…, - сказал Зеленский.

Активист Денис Янтарь отметил, что могут быть потери и со стороны местного населения, поэтому нужно просчитать все риски. Также он добавил, что те, кто быстрым способом хочет получить перемирие, в дальнейшем получают позор и дальнейшую войну. Зеленский уточнил, на него ли намекает Денис Янтарь, на что последний сообщил, что это пример из истории.

— Будем реалистами, это перемирие будет подписано с ними, с Россией, это не перемирие с ДНР/ЛНР, - заявил Денис Янатрь. — Да мне пофиг, с кем перемирие подписывать, нам же нужно территории вернуть и прекратить убийства, - заявил Президент.

Позже, на канале появилось еще одно видео, на котором Владимир Зеленский разговаривает с одним из добровольцев - главой Николаевского Нацкорпуса Денисом Янтарем. Президент потребовал убрать оружие, а тот стал рассказывать об акциях протеста против «формулы Штайнмайера» и о «формализации отношений». В частности, он хотел узнать, встретиться ли Владимир Зеленский с ветеранами, чтобы проговорить акции по всей стране с требованием «Нет Капитуляции».

Ниже приводим диалог Владимира Зеленского с добровольцем.

Денис Янтарь: По всей Украине были акции… Владимир Зеленский: Где? Денис Янтарь: В Николаеве вменяемый губернатор там вышел, чтобы передать вам сообщение, что люди, которые собирались на эти акции «Нет капитуляции» хотят конструктивно с вами пообщаться. Ваши обещания мы все слышали… мы бы хотели это все обсудить, формализировать, чтобы потом не было как у Петра Алексеевича… Владимир Зеленский: Ты со мной хочешь формализировать отношения? Денис Янтарь: Меморандумы… Владимир Зеленский: Я с тобой? Денис Янтарь: Не я с вами, а все люди, которые в этом процессе, которые болеют за Украину. Владимир Зеленский: Ты о чем сейчас? Какая капитуляция? Я пришел тебе сказал оружие убери, а ты переводишь стрелки. Денис Янтарь: Я вам второй момент говорю. Я вас услышал и сказал … Владимир Зеленский: Ты мне вообще не можешь никаких ультиматумов озвучивать. Ты меня не понял. Нам зайти оружие забрать? Я не понимаю, чем мы сейчас закончим, пацаны. Денис Янтарь: Мы нормально общаемся. Никто вас ни… Владимир Зеленский: Ни что? Денис Янтарь: Вам передали, что происходило в Украине. Владимир Зеленский: Кто мне передал? Я же говорю, ты мне скажи кто. Денис Янтарь: Так я же вам говорю по Украине были акции! Владимир Зеленский: Денис, по Украине вчера прошел дождь. Где акции, кто мне что передал? Говори, давай. Денис Янтарь: Я ж вам говорю, люди хотят встречи с вами. Владимир Зеленский: Какие люди? Фамилию ты мне можешь сказать или нет? Что ты все время весь день… Денис Янтарь: Поликанов, Кухарчук… ну это по разным областям. Другой доброволец добавил, что президенту передал письмо губернатор Николаевской области Александр Стадник. Владимир Зеленский Ну он мне передал. Я прочитаю. Денис Янтарь: Вы же спросили, что там было. Я вам рассказываю. Владимир Зеленский: Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то, я тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему. Денис Янтарь: Какая другая тема? Мы уже с вами этот момент обсудили и я вам сказал, что еще один момент. Владимир Зеленский: Я услышал, что окей и все. Ты мне скажи «ок» и все.

Напомним, как в Николаеве 2 октября несколько десятков представителей разных партий правой направленности устроили акцию под стенами областного управления СБУ против «капитуляции».