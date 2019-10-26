«Этого ждут два миллиона тяжелобольных пациентов»: В Киеве прошел марш за легализацию наркотиков

Участники акции потребовали урегулирования законного доступа пациентов к медицинскому каннабису, а также декриминализации незначительных проступков, связанных с незаконным хранением каннабиса без цели сбыта.

Основной девиз участников марша: «Просто сделайте это! Урегулируйте законный доступ пациентов к медицинскому каннабису», также люди скандировали: «Употребление не преступление».

По словам организаторов, употреблять марихуану в медицинских целях необходимо почти двум миллионам человек, которые не могут получить эффективного лечения из-за отсутствия соответствующего правового поля в стране. Среди этих двух миллионов около 20 тысяч - дети с фармрезистентными формами эпилепсии. Также в эту группу входят сотни тысяч онкобольных.

«В лечении медицинской марихуаной нуждаются и участники боевых действий с посттравматическим синдромом», - заявил организатор мероприятия Тарас Ратушный.

В частности, перед участниками марша выступил нардеп из фракции «Слуга народа», глава делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее ОБСЕ Никита Потураев. Он рассказал, что вырос в Днепропетровске, где очень много наркоманов, употребляющих тяжелые вещества. Но при этом заявил, что коноплю нельзя относить к наркотикам, которые разрушают личность человека.

«Мои одноклассники и одноклассницы в 8-м классе ширялись такой гадостью, какую новое поколение украинцев даже не может себе представить. Конопля - это не наркотик. Я не видел ни одного человека, который приходил бы в то жуткое состояние, которое я видел, употребляя марихуану. Но мы должны с вами понимать, что этот миф долго культивировался. Не только у нас, а и во всем мире», - сказал депутат.

Поэтому он выступил в поддержку участников марша и отметил, что легализация каннабиса стимулирует экономику. Также он пообещал, что будет всячески способствовать легализации марихуаны, при этом он попросил участников марша на постоянной основе вести разъяснительную работу среди населения.

Напомним, как 15 июня, у здания Верховной Рады в Киеве собрались около сотни человек с флагами, баннерами и плакатами. Все эти люди стали участниками акции «Конопляный марш свободы». Активисты требовали от властей легализации медицинского каннабиса.