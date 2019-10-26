В Ростове-на Дону к приезду патриарха Кирилла закатали рельсы в асфальт и попытались прорезать его новым трамваем

В российском Ростове-на-Дону к приезду патриарха Кирилла решили проложить новый асфальт. Однако, рабочие закатали в него трамвайные рельсы, позже их попытались прорезать, пустив по ним трамвай, но он сошел с путей.

Об этом пишет «Юга.ру».

Так, 26-27 октября в город должен приехать патриарх Кирилл. К его приезду решили проложить новую дорогу на одной из улиц возле собора, который должен посетить патриарх Кирилл.

«Асфальт укладывали по новой «технологии», заливая заодно и трамвайные рельсы. Рабочие объяснили, что они должны быть на одном уровне с дорогой, чтобы пешеходы не спотыкались о них. Чтобы полностью завершить «ремонт», нужно было запустить трамвай, чтобы тот прорезал асфальт. Однако сделать этого не удалось: рабочим пришлось разбить проложенное покрытие, чтобы освободить рельсы», - говорится в сообщении.



