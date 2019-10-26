Заммэра Днепра, подозреваемого в присвоении почти ₴30 миллионов на ремонте моста, арестовали с правом залога в 600 тысяч

Заместителя городского головы - директора департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета взяли под стражу в связи с подозрением в присвоении 29,5 миллионов гривен бюджетных средств, выделенных на ремонт Нового моста в городе Днепр.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Отмечается, что заммэра был объявлен в розыск и 16 октября его на основании постановления следственного судьи Дзержинского районного суда задержали.

По версии следствия, этот чиновник вместе с другими должностными лицами горсовета и предприятия-подрядчика подозревается в присвоении 29,5 миллионов гривен бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста в Днепре (ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины).

В пятницу, 25 октября, по ходатайству прокуратуры Днепропетровской области заммэру избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме более 600 тысяч гривен.

Фамилия чиновника в сообщении не называется. На сайте горсовета директор этого департамента указан Михаил Лысенко.

Напомним, городской голова Днепра Борис Филатов договорился с Президентом Владимиром Зеленским, что подаст в отставку, если Центральный мост, реконструкция которого началась в 2017 году, не отремонтируют до 14 сентября. Отмечалось, что если работы закончат в срок, Зеленский приедет на открытие моста.

7 сентября в Днепре, после окончания капитального ремонта, открыли Центральный мост, который стал объектом «спора» между Президентом Зеленским и мэром города Борисом Филатовым.

Позже, подчиненных мэра Днепра, которых подозревают в хищении почти 30 миллионов гривен на ремонте моста, объявили в розыск.