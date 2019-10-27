Советская станция «Дуга» в Чернобыле стала крупнейшей диджитал-скульптурой в Украине

Советская станция «Дуга» стала крупнейшей диджитал-скульптурой в Украине. В основе инсталляции «Чернобыльское сияние» – звуки Зоны отчуждения и проекция символов знака радиации на станцию «Дуга», которую тайно построили в засекреченном городке Чернобыль-2. Сооружение высотой около 150 метров отслеживало пуски межконтинентальных баллистических ракет.

Об этом сообщает The Village, передаёт NikLife

«Дуга» – один из самых узнаваемых символов Чернобыля и секретности советского прошлого, поэтому ее и использовали в диджитал-скульптуре.

«Это даст сигнал в мир, что чернобыльские объекты могут быть не только страшными, но и впечатляющими произведениями искусства», – комментируют в Artefact.

В полной темноте часовое световое шоу дополнял саундтрек от музыканта Rassvet, созданный на основе звуков Чернобыля. Это самая большая лазерная установка в Украине и третья инсталляция проекта Artefact о Чернобыле.

Диджитал-скульптуру создали режиссер, музыкант Валерий Коршунов (Rassvet) и медиа-артист Ярослав Костенко. Главная цель проекта – показать, что там, где была трагедия, сейчас царит новая жизнь, переосмыслить Чернобыльскую катастрофу и найти новые культурные смыслы современности.

«Мы создаем самую большую лазерную инсталляцию в Украине для того, чтобы показать, что жуткие символы Советского Союза могут стать мощными арт-объектами современной Украины. Чернобыль - это наше прошлое, которое мы не можем изменить. Однако, мы должны формулировать собственные месседжи, чтобы изменить восприятие Украины в контексте трагедии Чернобыля сейчас и в будущем. Лучшая форма, понятная для всего мира, – это арт», – комментирует Валерий Коршунов.

Видеозапись инсталляции станет также финальной частью документального арт-кино «Артефакты Чернобыля», который расскажет о современных культурных объектах вокруг Зоны отчуждения. В фильме будет показана эволюция проекта Artefact от первой активации диджитал-скульптуры в центре Припяти в 2018 году – до последней инсталляции «Чернобыльское сияние».

Ранее был объявлен победитель конкурса на лучший эскиз мурала, который разместят на стене машинного зала Чернобыльской АЭС.