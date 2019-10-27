Николаевщина посоревнуется за возможность построить современный центр профессионального совершенства за средства проекта «EU4Skills»

Николаевская и еще шесть областей будут бороться за 20 миллионов евро, которые будут направлены на строительство центра профессионального совершенства по проекту «EU4SKILLS».

Об этом рассказала Министр образования и науки Украины Анна Новосад, на открытии конференции «Туринский процесс 2018-2020».

Помимо Николаевской области, за государственные средства будут соревноваться Львовская, Винницкая, Запорожская, Полтавская, Ровенская и Черновицкая области. В каждой из выбранных пилотных областей на возможность стать центром профессионального совершенства претендует по 3 учреждения профессионального образования. С соответствующим перечнем можно ознакомиться здесь.

«Я приветствую все области, получили возможность стать пилотными в нашем большом проект «EU4Skills». Впоследствии к вам приедет экспертная миссия KfW для отбора 4 заведений, которые благодаря европейской инвестиции в 20 млн евро станут центрами профессионального совершенства. Еще 20 млн евро проекту планируется направить в эти регионы для построения меньших объектов в пределах инфраструктуры профессионального образования. Также планируем изыскать дополнительные средства из госбюджета для того, чтобы центр профессионального совершенства был в каждой из выбранных областей», - отметила Анна Новосад.

Она также напомнила, что МОН предварительные договоренности с Европейским Инвестиционным Банком, который готов предоставить Украине низкопроцентных заем в 50 миллионов евро. Эти средства будут направлены на построение соответствующей инфраструктуры в областях, не смогли войти в перечень пилотных.

Справка:

Для модернизации системы подготовки квалифицированных кадров 17 декабря 2018 было подписано Соглашение между Украиной и Европейской Комиссией о финансировании программы «EU4Skills: Лучшие навыки для современной Украины». Общий объем финансирования - 58 млн евро.

Это средства на модернизацию инфраструктуры, закупку оборудования, создание центров профессионального совершенства, обучение мастеров и учителей, разработка новых образовательных стандартов и тому подобное.