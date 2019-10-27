Николаевское управление госсудадминистрации возглавил Алексей Сальников

Новым главой Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Николаевской области стал Алексей Сальников.

Об этом сообщает пресс-центр ГСУ.

Так, 25 октября, на базе Николаевского апелляционного суда состоялось расширенное совещание с участием председателя Государственной судебной администрации Украины Зиновия Холоднюка с председателями, судьями и руководителями аппаратов апелляционного и местных судов Николаевской области, а также представителями Территориального управления ГСА Украины в Николаевской области.

Председатель ГСА Украины обозначил основные изменения и новации, которые состоятся в судебной системе о деятельности органов судейского управления, и представил работникам системы правосудия Николаевщины нового начальника Территориального управления ГСА Украины в Николаевской области Алексея Сальникова.

«Важная задача для ГСА сегодня - обеспечение судов помещениями. Продолжаем работу по обеспечению судов новыми качественными помещениями, которые в полной мере отвечали представлению о Дом правосудия», - отметил Зиновий Холоднюк. Также Председатель ГСА Украины предоставил ответы на вопросы судей по актуальным вопросам обеспечения деятельности судов.

Справка: Сальников Алексей Александрович - начальник Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Николаевской области

Прошел конкурсный отбор на эту должность (решение комиссии ГСА Украины на занятие вакантных должностей государственной службы категорий «Б» и «В» ГСА Украины и категории «Б» - руководителей территориальных управлений и их заместителей, руководителей аппаратов апелляционных судов и их заместителей от 19- 20 24 сентября 2019 № 19).

Назначен на должность приказом ГСА Украины от 22 октября 2019 № 423/к.

Имеет два высших образования, в 2004 году закончил Донецкий университет экономики и права, специальность «правоведение»; Донецкий национальный технический университет, специальность «Государственное управление», составил кандидатские экзамены для поступления в аспирантуру.

Работал на должностях

- с 2004 по 2005 год - ассистент, преподаватель кафедры уголовного и административного права Донецкого университета экономики и права;

- с 2005 года по 2011 год - сотрудник аппарата Фонда государственного имущества Украины и в региональных отделениях Фонда государственного имущества;

- с 2011 года по 2016 год - на руководящих должностях государственных предприятий;

- с февраля 2016 по октябрь 2019 - начальник регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Николаевской области.

Проживает вместе с женой в городе Николаев.

В своей декларации за 2018 год указал комната на 40 квадратов в Киеве, которая находиться в собственности публичного акционерного общества «НВП «Каскад», а также квартиру в Николаевской области, площадью 55,10 квадратных метров, которой владеет Оксана Курбанова.

Также Сальников задекларировал машину «Toyota Camry» 2002 года выпуска, которая принадлежит Татьяне Синельниковой. За прошлый год работы в Региональном отделении Фонда госимущества Украины в Николаевской области заработал 312 тысяч 275 гривен. Наличными Сальников хранит 1 миллион 121 тысячу гривен.