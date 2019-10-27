«Антиценности сатанизма»: Роскомнадзор заявил, что песни российского репэра вредят подростковой психике

Роскомнадзор опубликовал экспертизу творчества российского певца Егора Крида, авторы которой рекомендуют присвоить его творчеству маркировку 18+, утверждая, что оно негативно влияет на психику подростков и вредит семейным ценностям.

Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Экспертизу провела комиссия при межрегиональной общественной организации «Национальный совет социальной информации». Члены комиссии изучили клипы, видеозаписи выступлений и тексты песен Егора Крида. Самые интересные выдержки из экспертизы:

1. Гламур вместо социальной критики

«Коммерциализация современных медиа превратила рэп из инструмента социально-политической критики в атрибут моды. Но вне социального протеста обществу хип-хоп представляет собой развлекательную индустрию медиакультуры по зарабатыванию денег. Таким образом, Егор Крид, сын состоятельных родителей, ставший в 20 лет звездой шоу-бизнеса, представляет зрителям чисто коммерческую версию российского хип-хопа, нацеленную на гламурную жизнь по западным образцам американской шоу-звезды. Привлекательность к продукту в шоу-бизнесе чаще всего строится на образе автора-исполнителя, из которого и создаётся образ поп-звезды».

2. Вульгарный стиль и нецензурная брань

«В связи с нынешним негативным восприятием понятия «гламур», в своих песнях Крид высмеивает его с нескрываемым цинизмом, нередко используя вульгарный стиль и нецензурные слова. Например, проведя интент-анализ текста его крайне циничной песни «Gucci», где модный брэндовый стиль рифмуется со словами «круче», «сучек», «кучи», эксперты пришли к выводу, что скрытая доминанта песни - образ самого певца».

3. Пренебрежение к моральным нормам россиян

«Итак, Егор Крид - яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодёжи. Тотальный цинизм певца проявляется в пренебрежении как к моральным, так и к культурным нормам россиян. За увлечением нецензурщиной и грубым сленгом следует выбор жизненных идеалов и образцов для подражания. Опросы показывают, что именно среди любителей уголовного жаргона и матерных выражений больше всего в почёте такие «специальности", как киллер, валютная проститутка, вор в законе, чей жизненный лозунг: "Для добывания денег все способы хороши».

4. Агрессия против русского языка

«Использование Егором Кридом крайне вызывающих и неприличных высказываний в тексте песен вызваны желанием не только эпатировать публику, привлечь внимание. Это вербальная агрессия против главного ядра русской культуры - русского языка. При этом чётко определяется инверсированный характер музыкального стиля Егора Крида: он насмехается над гламурной и богатой жизнью, хотя свою причастность к ней не считает позором, напротив, гордится этим. Следовательно, самоутверждение Егора Крида основано не на музыкальном таланте, а на целенаправленном манипулятивном воздействии на сознание зрителей».

5. Поощрение антисоциальной деятельности

«Содержание и контекст выступлений Егора Крида носит растлевающий характер для несовершеннолетних и асоциальный характер для всего российского общества. Контент концертов Крида формирует фундамент познавательной потребности с упором на негатив; потребность на уровне любознательности носит стихийно-эмоциональный характер также с упором на негатив, способствует провоцированию социально опасной деятельности (беспорядочных половых отношений, аморального поведения, распитию алкоголя, курению, и др.) То есть формирует склонность к антисоциальной деятельности. Подобные технологии являются информационно-психологическим оружием, направленным на подрыв государственных устоев, общественного и экономического развития, демографического роста».

6. Манипуляция сознанием подростков

«Образ певца, изображённый на афише, оказывает максимальное воздействие на детей и подростков. Центром афиши являются губы исполнителя, которые сомкнуты. Однако глаза певца смотрят прямо в глаза зрителя, выражая при этом молчаливый призыв. Глаза, губы, надпись «выбрать билет» и видимое слово татуировки на груди артиста на английском языке «SAY» (в переводе с английского языка «ГОВОРИ») составляют якорь нейролингвистического программирования. Таким образом, оказывается манипулятивное воздействие на детей и подростков с целью навязывания мысли о выборе билета для привлечения максимального количества зрителей».

7. Псевдоним Крид - синоним лжи

«Для русскоязычного населения слово «Крид» ассоциируется с древнерусским словом КРИВДА, которое является синонимом лжи, антонимом правды и истины. На афише слово КРИД расположено на уровне губ исполнителя, что усиливает его информативную подачу. Также псевдоним Крид может вызывать у современной молодёжи ассоциации с одноимённой компьютерной игрой Assassin's Creed (с англ. - «Кредо ассасина») - кредо убийцы».

8. Конфликты детей и родителей

«Родитель (старшее поколение) остается один на один с вызовом-протестом подростка: «Крид хороший, ты - плохой». Резкая отрицательная реакция родителей вызывает еще большее падение родительского авторитета в глазах детей. Крайне опасна ситуация родительской беспомощности, навязанная СМИ, поскольку дети, потерявшие в лице родителей образ истинного защитника и подлинного выразителя их интересов, легко становятся жертвами недобросовестных лиц».

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