Зеленский после визита в Золотое заявил, что жители готовы к разведению войск и пообещал, что капитуляции не будет

Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что вопрос отвода сил в Золотом Луганской области отложен.

Глава государства отметил, то провел двое суток в Золотом - ездил на передовую, общался с учителями и врачами, которые несмотря на сложные условия продолжают делать свою работу.

«Говорили о быте на линии разграничения, о социальных нуждах, а также о возможном разведении войск. Понял одно - все хотят мира. Все готовы к разведению (войск - ПН)», - написал президент.

Что касается добровольцев, с которыми Зеленский сегодня пообщался, то глава государства утверждает, что узнал о них от местных жителей и решил выяснить, кто они и чего хотят.

«От местных узнал, что на окраине в частном доме поселилась группа вооруженных людей. Жители Золотого не на шутку обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными. Однако готов и дальше говорить и искать взаимопонимание. Но одними разговорами войну не закончить», - написал Зеленский.

По его словам, он ищет пути завершения войны, однако «не любой ценой».

«Капитуляции не будет в любом случае. Это я говорю как Президент и Верховный Главнокомандующий. Уверен, у нас все получится и Украины снова будет единой», - резюмировал глава государства.

Как известно, в субботу, 26 октября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на позиции украинских добровольцев в районе населенного пункта Золотое, где должно состояться разведение сил и средств. Также во время визита у него состоялась словесная перепалка с николаевским активистом. Зеленский потребовал убрать оружие, а тот стал рассказывать об акциях протеста против «формулы Штайнмайера» и о «формализации отношений».