Комитет ВРУ по вопросам бюджета предлагает увеличить помощь при рождении ребенка в несколько раз

При подготовке проекта Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2020 год ко второму чтению комитет по бюджету Рады предлагает установить новые размеры помощи при рождении ребенка.

Это следует из проекта постановления ВРУ «О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2020 год».

Предложены следующие размеры помощи при рождении ребенка:

- 100 тысяч гривен - на первого ребенка;

- 200 тысяч гривен - на второго ребенка;

- 400 тысяч гривен - на третьего и каждого последующего ребенка.

Выплачивать такую помощь будут единоразово в размере 25% от общей суммы, а в течение следующих 36 месяцев - оставшуюся сумму помощи равными частями в порядке, установленном КМУ.

Это уже не первое предложение изменить размеры помощи при рождении ребенка.

На прошлой неделе появился законопроект, разработанный Минсоцполитики. Он, в частности, предлагает размер помощи при рождении ребенка определять Госбюджетом вместо нынешней фиксированной суммы 41 тысяча 280 гривен. К тому же появится и условие ее выплаты: среднемесячный доход семьи на одного человека не должна превышать 15% от общего размера такой помощи. А выплачивать такую помощь будут в порядке, прописанном Правительством.