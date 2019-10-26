«Мы его услышали, но намерены оставаться здесь», - глава николаевского Нацкорпуса о разговоре с Президентом в Золотом

Глава Николаевского Национального корпуса Денис Янтарь заявил, что приезд Владимира Зеленского в район населенного пункта Золотое и непосредственное общение с ним, не повлияли на решение добровольцев находиться возле линии разграничения.

Об этом сообщил бывший боец полка «Азов», глава Николаевского Национального корпуса Денис Янтарь.

Он рассказал, что, судя по всему, поводом для приезда президента стало просто желание поговорить с ветеранами, находящимися возле линии разграничения.

— Мы пообщались, рассказали, что история уже показывала, что разведение войск — бессмыслица, его предшественник уже делал такой шаг и были значительные потери с нашей стороны. Не может быть быстрого пути, должен быть разумный путь в урегулировании этого конфликта. Не знаю, какой у него план, но мы намерены оставаться здесь и в дальнейшем, пока будет угроза этого бессмысленного разведения и потери территорий Украины. Мы действуем в рамках закона. Определенные нюансы, которые он озвучивал, мы услышали, но повторюсь — мы закон не нарушаем, поэтому мы остаемся здесь и будем и дальше стоять за Украину, - сказал Янтарь.

Ранее сообщалось, что вопрос отвода сил в Золотом Луганской области отложен.

В субботу, 26 октября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на позиции украинских добровольцев в районе населенного пункта Золотое, где должно состояться разведение сил и средств. Также во время визита у него состоялась словесная перепалка с николаевским активистом. Зеленский потребовал убрать оружие, а тот стал рассказывать об акциях протеста против «формулы Штайнмайера» и о «формализации отношений».

Президент Владимир Зеленский утверждает, что жители Донбасса хотят мира и разведения войск, однако это не значит, что Украина капитулирует.