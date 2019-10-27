На Закарпатье, где произошла вспышка дифтерии, завезли партию сыворотки от этого заболевания

В Закарпатскую область доставили партию сыворотки против дифтерии, которую передали из соседних областей.

Об этом сообщили на странице Закарпатского областного центра здоровья в Facebook.

Как сообщается, в субботу, 26 октября, в Ужгород доставили 8 флаконов сыворотки против дифтерии, которая была предоставлена Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областями.

Кроме того, еще 100 флаконов противодифтерийной сыворотки приобрела Индия. В данный момент проводится проверка наличия регистрации препарата в Украине.

«Если она будет отвечать всем требованиям, то уже 30 октября ее доставят самолетом в Ужгород», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас больные дифтерией находятся в стабильном состоянии. По состоянию на 26 октября новые случаи заболевания дифтерией Закарпатской области не были обнаружены.

Напомним, Украина заняла 94 место среди 195 стран мира в Глобальном индексе безопасности здоровья за 2019 год.