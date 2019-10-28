Кабмин планирует создать украинскую электронную библиотеку, чтобы люди больше читали, - министр Бородянский

Украинский культурный фонд, подчиненный Министерству культуры, и Министерство цифровой трансформации планируют совместную работу над созданием электронной библиотеки.

Об этом заявил министр культуры Владимир Бородянский в эфире «Радио Свобода».

Популяризацию чтения он назвал одной из задач своего ведомства.

- Для того чтобы люди больше читали, у них должна быть привычка читать. Привычка читать формируется в школе, в семье, в детстве. Поэтому часть наших действий, усилий и средств будет вместе с МОН направлена ​​на то, чтобы такая привычка появлялась в школе. Это первое. И второе – это наличие контента, то есть наличие интересных книг, - говорит Бородянский.

Он добавил, что для обеспечения наличия правительство рассматривает вариант электронных книг, чтобы создать «минимальный барьер» для доступа к литературе.

- Сейчас мы работаем. Украинский культурный фонд, сейчас уже присоединится Министерство цифровой трансформации по созданию украинской электронной библиотеки. Для того чтобы в каждой школе, в каждом городе, где есть интернет или где он будет в ближайшее время, была возможность ребенку получить доступ к книгам. Мы планируем, что несколько книг будут бесплатные вообще, то есть государство будет это оплачивать. Я не знаю, сколько сейчас, потому несколько, 10, 20, 30... Мы посмотрим. И любой человек сможет читать это. Доступ мы обеспечим, например, электронным способом, - заявил министр.

Он заверил также, что финансирование Института книги не будет сокращено. По данным Бородянского, в Украине пока публикуется около 8 тысяч наименований книг ежегодно, но он считает, что этого недостаточно.

- Поэтому мы будем развивать. Что это означает? Что у нас будут программы поддержки украинских молодых авторов, поддержки издания украинских молодых авторов и так далее. У нас будут программы поддержки перевода с иностранного языка на украинский, - анонсирует Бородянский.

В то же время, по мнению министра, в Украине «очень большое количество библиотек» - около 15,5 тысяч, и он считает, что они должны трансформироваться.

- Должна превращаться библиотека. Она должна превращаться в современный такой хаб, в современное место, где будут и книги, и доступ к интернету. Поэтому я считаю, что нам необходимо трезво посмотреть, сколько мы сможем реально содержать библиотек качественных. Второе. Мы должны объяснить местной власти, зачем им библиотека, что за место, как библиотека может менять место, где она расположена. То есть, как она может влиять на общество, - рассуждает он.

Напомним, что ранее украинской писательнице присудили премию Европейского сообщества научной фантастики.