Австралийские крысы с помощью «хирургических разрезов» научились убивать ядовитых жаб, которые угрожают экологии

Австралийские водяные крысы научились убивать и съедать ядовитых жаб-ага, чрезмерное размножение которых угрожает биологическому разнообразию.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на издание «Vice» и биолога Мариссу Пэрротт.

Во время обследования территории обитания жаб Пэрротт обнаружила несколько мертвых ага с «хирургическими» разрезами на груди. При этом нетоксичных сердца и печени у земноводных не было, а желчный пузырь, в котором скапливается яд – был выброшен. За 15 дней наблюдения исследователи обнаружили 38 тел убитых ага.

Позднее ученые установили инфракрасные камеры, чтобы узнать, что происходит с жабами. Выяснилось, что земноводных убивают водяные крысы. Как именно – точно неизвестно, но Пэрротт предполагает, что животные разгрызают грудную клетку жабы зубами, а затем вытаскивают неядовитые органы лапами и съедают их. Делают они это, пока жаба еще жива – следов укусов у земноводных не нашли. При этом крысы охотятся только на крупных ага.

Жабы-ага появились в Австралии в 1935 году. 102 молодых особи привезли с Гавайев, чтобы те боролись с вредителями сахарного тростника. Земноводные со своим предназначением не справились, потому что нашли другую добычу, но стали быстро размножаться. Сейчас границы распространения ядовитых жаб сдвигаются к югу и западу Австралии со скоростью 25 километров в год. Они поедают, вытесняют и отравляют местных животных, включая редкие виды.

По словам Пэрротт, от яда ага умирают и крокодилы. Распространение амфибий связывают с падением численности пятнистых сумчатых куниц, тигровых змей и черной ехидны. Кроме того, жабы уничтожают медоносных пчел, разоряя пасеки.

Ученые не уверены, что выявленная способность водяных крыс убивать ага сможет решить проблему: жаб насчитывают миллиарды, а со следующим сезоном размножения их станет еще больше. Крысы лишь ненадолго смогут задержать распространение, убивая крупных особей.

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