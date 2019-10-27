Освобожденный из российского плена украинский моряк Виктор Беспальченко сыграл свадьбу

Освобожденный из плена в РФ украинский моряк Виктор Беспальченко и его невеста Татьяна сыграли свадьбу в Херсонской области, в винодельческом хозяйстве князя Трубецкого на берегу Днепра.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Отметим, что пара расписалась еще летом, когда Виктора удерживали в московском СИЗО «Лефортово».

Поздравить молодоженов приехали освобожденные украинские моряки со своими семьями, их адвокат Николай Полозов, глава Херсонской ОГА Юрий Гусев. Шафером на свадьбе выступил освобожденный моряк Михаил Власюк, а подружкой невесты – сестра другого моряка Владислава Костишина Елена. Свадьбу организовала областная администрация, а местные предприниматели оплатили расходы.

Виктор Беспальченко и его избранница Татьяна вместе уже пять лет, познакомились еще до аннексии Крыма. Моряк и дальше планирует продолжать службу, а жить молодая пара собирается в Одессе.