Украинские власти начали восстановление двух фронтовых сел на Донбассе

Украинские власти приехали с первой партией кровельных материалов для первоочередного ремонта крыш в селах Жованка и Зайцево на Донбассе, которые сильно пострадали от обстрелов.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.

«Донецкая область. Жованка, поселок Зайцево – линия разграничения. Многие семьи оказались по разные стороны баррикад. Родители-пенсионеры живут в 300 метрах от детей и внуков, но встретиться они могут, только преодолев два блокпоста. Жованка – «красная зона», 126 семей, 7 детей – трое дошкольного возраста. Оторванные от цивилизации. Взрослые без работы. Детей в школу возит машина военно-гражданской администрации. Военные два раза в неделю привозят сюда хлеб. И все это по дороге, которой нет. Годами люди были брошенными и ненужными власти», - сообщил Сивохо.

В июле местные жители попросили у Президента Украины помощи в ремонте крыш. Сейчас на место прибыла партия кровельных материалов.

«Начинаем восстановление Донбасса. Это только первый шаг помощи людям, живущим в «красной зоне» на линии фронта», - сообщил Сивохо.

Напомним, ранее Сивохо вместе с нардепами провел выездное заседание в «серой зоне» на Донбассе.