«Не может при порядочном прокуроре продолжаться контрабанда»: Премьер Гончарук попросил Рябошапку уволить прокурора Черновецкой области

Премьер-министр Алексей Гончарук обратился к Генеральному прокурору Руслану Рябошапке с просьбой заменить руководителя прокуратуры Черновицкой области

Такое заявление он сделал в видео, опубликованном на его странице в Facebook.

По его словам, на встрече с американской торговой палатой представители бизнеса заявили, что контрабанда - одна из главных проблем, которую они освещали. После этого он вместе в главой Государственной таможенной службы Максимом Нефёдовым отправился на таможенный пункт в Черновцы.

«Конечно, они хорошо подготовились к нашему визиту. Все чистенько, нет очередей, довольные водители, почти работающий сканер и так далее и тому подобное. Конечно, эта показуха нас не впечатлила. Мы понимаем, что контрабанда не прекращается. Все те отчеты с конфискацией сотен пар тапочек и десятков бутылок шампанского в качестве демонстрации безумной борьбы с контрабандой, конечно, нас не впечатлили. Мы максимально быстро сделаем все, чтобы руководство таможен в областях изменилось», - сказал Гончарук.

Премьер-министр также сообщил, что помещение таможенной службы арендуют у человека, которого связывают с одним из кланов, который занимается контрабандой. Гончарук поручил найти новое помещение для таможни области и обратился к генпрокурору Рябошапке с просьбой заменить руководителя областной прокуратуры.

«Не может при порядочном прокуроре в течение двух лет продолжаться системная контрабанда», — сказал Гончарук.



РанееПремьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в ходе реорганизации Государственной фискальной службы в Государственную таможенную службу большинство работников таможен будут уволены.