«Недопустимо во время войны»: Губернатор Николаевщины возмутился разговором николаевского активиста с Президентом в Золотом

Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник выступил с поддержкой инициативы Президента Владимира Зеленского о прекращении войны, а также возмутился разговором, который вел николаевский активист с Зеленским в Золтом Луганской области.

Об этом он написал на своей странице в Facebook и опубликовал свои фото в зоне проведения АТО, где принимал участие.

«Я полностью поддерживаю Президента Украины Владимира Зеленского на пути к получению мира и прекращения войны в нашем государстве, как человек, который лично в 2014 году принимал участие в антитеррористической операции на востоке нашей страны. Я сполна ощутил все ужасы и беды людей. Наш Президент делает все возможное для прекращения войны. Люди устали от боли, жизнь под пулями и потерь. Я уважаю позицию и мнение каждого украинца. Неоднократно общался на Николаевщине с ветеранами АТО, волонтерами. Мы слышим и понимаем друг друга. И цель у нас одна – мир», – написал Стадник.

Кроме того, он отдельно высказался об общении 26 октября Президента с группой активистов в Золотом, где должно состояться разведение войск. Как известно, Там у него состоялась словесная перепалка с руководителем николаевского Нацкорпуса Денисом Янтарем. Зеленский потребовал убрать оружие, а тот стал рассказывать об акциях протеста против «формулы Штайнмайера» и о «формализации отношений».

«Содержание разговора в Золотом николаевца Дениса Янтаря с Президентом Украины, Верховным главнокомандующим ВСУ для меня непонятно. Со стороны даже недопустимым во время войны. Закон один для всех, и тем более в зоне проведения ООС. В среду, 16 октября, я лично общался с участниками АТО, представителями общественных организаций и лично с Денисом Янтарем. Мы все обсудили и пришли к согласию по многим вопросам. 25 октября я лично присутствовал на акции «Нет капитуляции» и общался с ее участниками. 29 октября на инвестиционном форуме в Мариуполе, как и обещал участникам акции, лично передам письмо Президенту. Мы все еще раз услышали, что никакой капитуляции не может. На этом стоит поставить точку», – отметил он.

Также он призвал к единению ради мира, снова подчеркнув, что доверяет Президенту.

Напомним, что в штабе ООС заявили, что вооруженные активисты нелегально находятся в Золотом и не относятся к силовикам. Утром, 28 октября, к представителям «Национального корпуса», которые находятся в Золотом-4, прибыли полицейские.