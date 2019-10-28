Отопительный сезон в Николаеве стартует с 31 октября

В четверг, 31 октября, в Николаеве планируется старт отопительного сезона в жилом фонде.

Об этом стало известно, в понедельник, 28 октября, в ходе аппаратного совещания, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, мэр Александр Сенкевич отметил, что согласно прогнозам погоды на эту неделю, со среды начнется снижение температуры воздуха на несколько дней, а потом будет повышение температуры. В связи с этим, он поинтересовался, когда будут запускать тепло.

Вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук заявил, что отопление необходимо запускать, потому что понижение температуры воздуха будет значительное и потом оно уже не наберет те показатели, которые были неделю назад.

— С 1 ноября уже традиционно наши соседи запускают отопительный сезон. Я думаю, что нам нужно определиться с датой и запускать, - отметил Александр Омельчук.

— По прогнозам, как раз пятница - 1 число. Это фактически трехдневный срок среднесуточной температуры 8 градусов. Нормально, что мы в выходные пойдем? - поинтересовался мэр.

В свою очередь, директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов акцентировал внимание на том, что запуск отопительного сезона нужно делать уже с 30 октября. Также он отметил, что платежки николаевцам придут уже в декабре.

В итоге, Александр Сенкевич заявил, что запускать тепло в жилые дома нужно 31 октября. Также мэр поинтересовался, готовы ли теплоснабжающие предприятия к пуску тепла и, какие есть проблемы.

Директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов заявил, что предприятие к подачи тепла готово. Главный инженер «Николаевская ТЭЦ» Федор Шевченко отметил, что они также готовы к подаче отопления, однако напомнил, что у них устаревшие сети и при их заполнении появляются дефекты, которые устраняют.

— На сетях по мере заполнения возникают дефекты, которые мы в экстренном порядке устраняем. Спасибо городу, что поддерживает: Водоканал, Облтеплоэнерго. Сейчас мы работаем на Садовой, устраняем дефектный участок в районе Чкалова на зеленой зоне. Также сегодня приступим к земляным работам на 11 Продольной - 3 Линия, там скорее всего будет замена. Ну и два дефекта по Макарова, тоже сегодня работаем. Проспект Богоявленский полностью заполнен. У меня больше опасений вызывает Херсонское шоссе, там продолжается заполнение, - сказал Федор Шевченко.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что ТЭЦ должен проводить ремонтные работы на сетях в круглосуточном режиме

— В четверг планируем пробные запуски и дальше будем смотреть. Как раз, если будут какие-то проблемы - то погода нам благоволит. Прошу учесть подомовой пуск потом в платежках, чтобы люди, которым запускают в субботу - в воскресенье, не было так, что у них потом в платежках будет со среды. Там каждый день на вес золота, наверное, гривен по 100 в день получается? Около того. Это все очень серьезно. Я понимаю, что проблемы с сетями и не ставлю никаких вопросов о том, почему вы не подготовились, как у нас любят популисты говорить. Мы знаем, что после заполнения вашей системы, начинаются все проблемы. Очень важно, чтобы вы понимали, что это нужно срочно и круглосуточно отрабатывать, чтобы не было потом вопросов о том, где вы были целый год, - подытожил мэр.

Директор департамента ЖКХ Сергей Коренев сообщил, что 99,8% домов готовы к отопительному сезону.

Напомним, что в Николаеве с 15 октября стартовал отопительный сезон для социальной сферы, но только по заявкам учреждений.