«Не хватает порядка 10 водителей»: В Николаеве до сих пор простаивает 4 лизинговых автобуса

Об этом речь шла в понедельник, 28 октября, в ходе аппаратного совещания, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Директор КП «Николаевпасстранс» Алексей Ушаков сообщил, что на предприятии еще не хватает 10 водителей из-за чего простаивает 4 коммунальных автобуса.

— Все нормально. По водителям проблемы еще есть, но потихоньку люди приходят. Сегодня нам не хватает еще порядка 10 водителей. Кроме того еще простаивает 4 единицы транспорта.

В свою очередь, мэр поинтересовался, почему на задних стеклах автобусов нет объявлений о наборе водителей на предприятие, на что чиновников отметил, что сейчас идет процесс заключения договора с рекламной фирмой, которая и займется этим вопросом.

Напомним, что 14 марта, депутаты Николаевского городского совета утвердили договора лизинга и договор поручительства для покупки 23 автобусов МАЗ за 73 миллиона гривен. При этом два автобуса будут резервными. Двое депутатов заявили, что принятое решение незаконное.

21 мая, в Николаеве на площади Соборной презентовали 23 автобуса белорусского производства. Чиновники обещали, что на маршруты они выйдут в течение месяца.

Позже мэр Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве есть проблема с набором водителей на 23 коммунальных автобуса, которые город недавно приобрел в лизинг за 73 миллиона гривен, так как многие переживают за их целостность из-за недобросовестных «маршрутчиков» и водителей.

Как известно, 14 июня исполком Николаевского городского совета не согласовал решение по установлению тарифа на перевозку одного платного пассажира и багажа в городе Николаеве автобусами, для предприятия перевозчика «Николаевпасстранс».

21 июня, стали известны три маршрута, по которым выйдут «лизинговые» автобусы после получения лицензии на перевозки.

27 июня исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал тестовый режим оплаты проезда в новых автобусах, взятых в лизинг. Первые три месяца проезд в них будет стоить 5 гривен.

Уже 5 июля рано утром, на три маршрута города Николаева вышло 13 новых автобусов, которые город закупил на условиях лизинга. На остальных пока не хватает водителей.

По состоянию на 22 августа в Николаеве из 21 лизинговых автобусов на маршрутах города курсировало всего лишь 14, на остальные по прежнему не нашли водителей.

Напомним, что на «Николаевпасстрансе» за три месяца уволилось семь водителей - двоих хотят привлечь к админответственности, поскольку они не выдавали билеты пассажирам.

Также сообщалось, что по состоянию на 25 сентября, стоимость проезда одного платного пассажира без учета льготной категории на автобусах составляет 23 гривны. Поэтому с целью изучения количества платных и льготных пассажиров 24 октября, на автобусах КП «Николаевпасстранс» осуществлялся подсчет пассажиропотока (маршруты №51, №91, №81).