«Еще восемь лет потянут, чтобы здание развалилось», - Сенкевич считает, что расследование по покупке недостроя на Намыве умышленно затягивают

Городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что правоохранительные органы умышленно затягивают с расследованием уголовного производства по факту приобретения городским советом за 11 миллионов гривен недостроенного здания в микрорайоне Намыв, чтобы признать, что стоимость сделки была завышенной.

Об этом речь шла в понедельник, 28 октября, в ходе аппаратного совещания, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Начальник юрдепартамента напомнила, что постановлением Заводского районного суда города Николаева еще в марте наложен арест на здание на объект незавершенного строительства по улице Озерная, 43. Судом запрещено предпринимать любые действия по отчуждению, передачи в пользование недостроя под залог и т.д.. В апреле 2018 году из управления культуры в рамках этого уголовного производства изъяли всю документацию по покупке этого здания.

Чиновница отметила, что никакой другой информации по этому поводу в судебном реестре нет. Поэтому 19 октября управление культуры направило письмо в Главное управление Нацполиции Николаевской области, чтобы получить информацию по этому делу, но ответа до сих пор нет.

Мэр Николаева возмутился этому и отметил, что есть сроки, в течение которых должны обрабатываться официальные письма.

— Я понимаю, что полиция сама не заведет на себя дело. Давайте перенесем этот вопрос в публичную плоскость. Нам нужно проводить работы по корректировке проектной документации этого здания. Пока полиция проводит расследование... Сколько уже, два года? А мы до сих пор никакой информации не получили, а здание приходит в негодность. Давайте сегодня это же письмо направим за моим именем, - предложил Сенкевич.

Также Александр Сенкевич поинтересовался, каким образом можно снять арест с недостроя. На что начальница юрдепартамента сообщила, что это возможно по решению суда, для этого нужно подать жалобу, однако прежде чем это сделать, необходимо получить какие-то исходные данные от полиции, на какой стадии находиться это дело.

— Они, наверное, тянут с делом, еще восемь лет потянут, чтобы это здание развалилось и сделать оценку, что: «Да, за дорого взяли», - предположил мэр.

В итоге, он решил обратиться в полицию не как мэр Александр Сенкевич, а как обычный горожанин города Николаева, потому что в случае их обращения есть конкретные сроки ответа.

Напомним, что фирма «Житло-Буд Південь», которая в 2017 году за 11 миллионов 206 тысяч гривен продала Николаевскому горсовету недостроенное здание по адресу улица Озерная, 43, купила эту стройку в 2013 году за 569 тысяч 100 гривен.

Цена приобретенного горсоветом недостроя на Намыве могла быть завышена на 5 миллионов гривен. На данный момент это строительство уже полгода как находится в аресте.

Позже уголовное производство передали в НАБУ, но в начале 2019 года его вернули в Николаев.

Стоит отметить, что похожая ситуация едва не произошла с покупкой здания бывшего ночного клуба «Девятка» под размещения центра админуслуг. Тогда на выкуп этого здания бывший тогда городским головой Николаева Александр Сенкевич предлагал выделить 12,5 миллиона гривен из бюджета, однако по объявлениям на сайтах по продажам недвижимости цена на здание оказалась ниже на 4,1 миллиона гривен и составила всего 8,4 миллиона. Как позже заявил представитель банка, который продает здание, объект обойдется городу почти в 11 миллионов.

Сам же Сенкевич позже заявил, что разница обусловлена нестабильным курсом гривны, налоговыми сборами и необходимостью оперативного приведения здания в порядок.

Примечательно, что глава бюджетной депутатской комиссии Александр Бернацкий заявил. что исполком Николаевского горсовета проголосовал не то решение по покупке «Девятки», которое согласовали депутаты его комиссии.

Также сообщалось, что в Николаеве незаконченная экспертиза «тормозит» расследование дела о покупке мэрией недостроя на Намыве за ₴11 миллионов.