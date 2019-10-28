Украина не передала японской компании «JICA» свои решения по строительству моста через Южный Буг в Николаеве, - депутат горсовета

Депутат Николаевского городского совета Наталья Горбеко, которая будучи директором предприятия «ЭЛУ Автодорог», вела переговоры с представителями японской компании JICA по вопросу строительства моста через реку Южный Буг сообщила, что украинская сторона еще не передала компании свои решение по поводу моста.

Об этом стало известно в понедельник, 28 октября, в ходе аппаратного совещания, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, Наталья Горбенка напомнила, что японская сторона предоставила после исследований четыре варианта расположения моста и аргументы в пользу одного из них.

— Аргументы учитывали множество факторов, как экологический аспект, наличие жителей, грунты, подводные воды. Работа была очень комплексная, и все аспекты были учтены. Тот вариант, который японская сторона предложила Николаеву принять, нас устроил, мы этот вариант приняли. Есть соответствующее заключение городского и областного советов, - сообщила Наталья Горбенко.

Также она добавила, что сейчас этот вопрос находиться на уровне Кабинета министров Украины, и добавила, что недавно этот вопрос обсуждал Президент Владимир Зеленский вместе с директором японской компании.

— На сегодняшний день этот вопрос находится на уровне Кабинета Министров. Насколько вы знаете, Президент был недавно в Японии и подтвердил, что украинская сторона будет заниматься этим мостом, что украинская сторона заинтересована в получении кредита. Сейчас необходимо Николаеву включиться в процесс, чтобы поучаствовать в ускорении этого вопроса. Сейчас есть надежда, что вопрос будет двигаться быстрее, - сообщила депутат горсовета.

По ее словам, украинская сторона еще не предела японской компании решение по одному из предложенных вариантов строительства, а также решение о приемлемом для Украины варианте кредитования.

— «Укравтодор» должен был дать японской стороне официальное заключение о том, что тот вариант моста, который они предлагают их устраивает, что правительство готово дальше работать с японской стороной. И правительство должно было сказать, по какому из вариантов, потому что есть несколько вариантов кредитования. И наша сторона должна была выбрать вариант, который для Украины наиболее актуальный. Вот этого письма украинская сторона еще не направила, - отметила Наталья Горбенко.

В связи с этим, мэр Александр Сенкевич поручил директору департамента ЖКХ Сергею Кореневу подготовить от его имени на руководство «Укравтодора» и на министра инфраструктуры Владислава Криклия «письмо с коротким описанием предыдущих серий и с требованием предоставить информацию японской стороне, и нас добавить в копию», в качества аргумента для ускорению процесса отразить в письме информацию об аварийности Варваровского моста.