Онкобольной американец по пути на химиотерапию купил лотерейные билеты и выиграл 200 тысяч долларов

Онкобольной Ронни Фостер в Северной Каролине выиграл 200 тысяч долларов США по лотерейному билету, приобретенного по пути на его последний курс химиотерапии.

Об этом сообщает «ВВС».

Фостер борется с раком толстой кишки. Он купил скретч-карту и выиграл 5 долларов, которые он потратил еще на два лотерейных билета. В первом билете не было выигрыша, но когда он вычеркнул второй, то понял, что получит приз.

Выигрыш после уплаты налогов составляет чуть более 141 тысячи долларов. Отставной работник транспортного отдела говорит, что планирует использовать часть денег для оплаты медицинских счетов. Хотя у него есть медицинская страховка, Фостер сказал, что все еще есть расходы на лечение рака.

- Это сделает все намного проще, - отметил Фостер.

Напомним, что маленькой жительнице Николаева нужна помощь в сборе средств на операцию и лечение.