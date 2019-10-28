Николаевский замминистра Терещенко, потерявший руки на войне, пробежал 10 километров в марафоне

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Николаевский заместитель министра по делам ветеранов Александр Терещенко и бывшая военнослужащая Ольга Бенда пробежали по 10 километров в марафоне морской пехоты США, который проходил в Штатах.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Напомним, что Терещенко потерял обе руки на войне – он защищал Донецкий аэропорт.  Ольга Бенда потеряла ногу из-за взрыва снаряда в Авдеевке, теперь она ходит на протезе.

Сейчас Терещенко занимается в министерстве мемориальной работой – почтением памяти погибших бойцов, формированием позитивного образа ветерана.

- У нас больше государство сосредоточено на льготах, на социальной защите. Иногда складывается впечатление, чтобы откупиться. Не хватает уважения и почтения. Это не значит, что нас нужно «ловить» на улице, склонять голову и благодарить. Но вот такие вещи, как марафон пробежать в память о погибшем. Нужно, чтобы и у нас такое было, - отмечает Терещенко.

 

Вадим Богданов

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русскийобщество