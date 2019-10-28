Николаевский замминистра Терещенко, потерявший руки на войне, пробежал 10 километров в марафоне

Николаевский заместитель министра по делам ветеранов Александр Терещенко и бывшая военнослужащая Ольга Бенда пробежали по 10 километров в марафоне морской пехоты США, который проходил в Штатах.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Напомним, что Терещенко потерял обе руки на войне – он защищал Донецкий аэропорт. Ольга Бенда потеряла ногу из-за взрыва снаряда в Авдеевке, теперь она ходит на протезе.

Сейчас Терещенко занимается в министерстве мемориальной работой – почтением памяти погибших бойцов, формированием позитивного образа ветерана.