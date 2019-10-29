В «Укрборонпроме» отказались называть кандидатов на должность гендиректора «Зори»-«Машпроект»

Фото из архива В государственном концерне «Укроборонпром» не могут дать список кандидатов на должность генерального директора «Зоря»-«Машпроект», поскольку лица, подавшие резюме, на дальнейших этапах будут иметь доступ к информации, которая не подлежит распространению, а также, чтобы обезопасить кандидатов.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе госконцерна.

Как известно, с 29 июля на николаевском заводе «Зоря»-«Машпроект» исполняющим обязанности генерального директора назначен Николай Тройнич. В комментарии «Преступности.НЕТ» предыдущий генеральный директор завода Константин Картошкин сказал, что у него закончился пятилетний контракт. Картошкин не уверен, будет ли он подаваться на этот конкурс.

В начале октября «Укроборонпром» начал процесс поиска и отбора кандидатов на должность генерального директора ГП «НПК газотурбостроения «Зоря» - «Машпроект».

В «Укроборонпроме» объяснили невозможность предоставления списка лиц, которые подали свои кандидатуры на эту должность тем, что на дальнейших этапах конкурса им придется владеть определенной информацией, а также с целью предотвратить возможное давление на кандидатов со стороны других лиц.

– У нас конкурс открытый, но в силу определенных условий, он не является достаточно публичным. Действительно 25 октября завершился первый этап подачи кандидатур, и мы по этому поводу предоставим коммуникацию, расскажем, какой общий пул и прочее. Но вообще не можем ни озвучивать фамилии этих людей, потому что на следующем этапе люди, которые попадут в шорт-лист, будут подписывать определенные действия, получать определенную информацию, чтобы в дальнейшем защищать, скажем так, свой бизнес-план. Также мы не можем озвучивать фамилии, чтобы и защитить этих людей, чтобы не было возможности давления на них. Мы рассказываем о ходе этих конкурсов, у нас привлечены независимые представители к отбору, но публично их заслушивать или предоставлять полную информацию об отборе мы не можем, – сообщили в пресс-службе.

В то же время, экс-нардеп Артем Ильюк на своей странице в Facebook намекнул на то, что подал свое резюме, как кандидата на эту должность.