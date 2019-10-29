Астероид Гигея может стать самой маленькой карликовой планетой в Солнечной системе

Астрономы при помощи телескопа VLT нашли потенциально самую маленькую карликовую планету в Солнечной системе – это Гигея, четвертый по величине астероид Главного пояса (область Солнечной системы между орбитами Марса и Юпитера).

Об этом сообщает «N+1» со ссылкой на журнал «Nature Astronomy».

В настоящее время подобный статус имеет другой астероид – Церера. Чтобы считаться карликовой планетой, небесное тело должно удовлетворять четырем требованиям, утвержденным Международным астрономическим союзом: находиться на орбите вокруг Солнца, не быть ничьим спутником, не иметь возможности расчистить окрестности своей орбиты от других тел (этим карликовая планета отличается от обычных планет), иметь массу, достаточную для того, чтобы под воздействием сил гравитации принять почти сферическую форму.

На сегодняшний день официально признаны лишь пять карликовых планет, такие как крупнейший объект пояса Койпера Плутон, астероид Церера и транснептуновые объекты Эрида, Макемаке и Хаумеа. Список кандидатов в карликовые планеты весьма обширен и включает в себя несколько десятков объектов, ждущих подтверждения своего статуса.

Группа астрономов сообщила о результатах наблюдений в 2017 и 2018 годах за астероидом Гигея при помощи приемника SPHERE, установленного на телескопе VLT в Чили. Предполагается, что более двух миллиардов лет назад Гигея столкнулась с крупным телом, что могло создать гигантский кратер на ней и послужить причиной возникновения одного из крупнейших семейств астероидов, в которое входит более семи тысяч объектов. Несмотря на то, что астероид является удобной целью для наземных наблюдений, до настоящего времени Гигея была малоизученной.

Гигея оказалась почти сферическим телом с эквивалентным радиусом 217±7 километров. Форма Гигеи и образование одноименного семейства астероидов, скорее всего, стали результатом лобового столкновения родительского тела с объектом диаметром между 75 и 150 км, и его последующего полного разрушения. В дальнейшем часть обломков объединилась, сформировав Гигею.

Напомним, что ранее астрономы открыли планету с тремя солнцами.