В Николаеве 3 ноября из-за проведения полумарафона изменится маршрут движения автобусов №91 и 81

В воскресенье, 3 ноября, в Николаеве в связи с проведением полумарафона от «Новая почта» будут изменены маршруты движения двух коммунальных автобусов КП «Николаевпасстранс».

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Так, с 09:00 до 18:00 пешеходной зоной определено проспект Центральный, от улицы Пушкинской до проспекта Богоявленского. Поэтому, автобусы КП «Николаевпасстранс» будут идти по улицам:

№91 и №51 - от Зоопарка до улицы Пушкинской по улице Чкалова (до улицы Московская, затем улице Дунаева). Далее по своим маршрутам.

№81 - от улицы 3-я Слободская до улицы Пушкинская по улице Большая Морская. Далее по своему маршруту.

«В связи с изменением маршрутов возможные сбои в графике. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 3 ноября, в Николаеве проезд автотранспорта от улицы Пушкинской до проспекта Богоявленского перекроют с 9 утра до 18 часов вечера. Пешеходными зонами станут улица Адмиральская от Декабристов до Шнеерсона, улица Никольская от Лягина до Московской, улица Спасская от Лягина до Московской, улица Большая Морская от Лягина до Московской, улица Потемкинская от Лягина до Московской, улица Шевченко от Лягина до Московской, улица Адмирала Макарова от Лягина до Московской, площадь Судостроителей от Чкалова, 12 до Соборной, 13. Также переходными будет проспект Центральный от Пушкинской до проспекта Богоявленского.