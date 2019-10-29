Аваков в Мариуполе посетил центр «Азова» и выразил поддержку полку после инициативы в США внести его в список террористов

Министр внутренних дел Арсен Аваков посетил в Мариуполе мобильный центр полка Нацгвардии «Азов» и выразил ему поддержку после заявления членов Конгресса США с просьбой внести полк в список террористических организаций.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«В Мариуполе посетил мобильный центр ОЗСП НГУ «Азов», где готовят бойцов для наступательных операций и проводят огневые занятия из всего имеющегося в НГУ вооружения. Это одно из самых профессиональных и подготовленных подразделений. Наша философия максимальная поддержка тех, кто защищает Украину», — написал Аваков.

Отметим, что ранее 40 членов Конгресса США подписали обращение к Государственному секретарю США Майклу Помпео с требованием внести полк «Азов» и две праворадикальные организации из Швеции и Великобритании в список иностранных террористических организаций.

Позже в защиту «Азова» выступил министр внутренних дел Арсен Аваков, назвав происходящее «позорной информационной кампанией», о чем написала пресс-служба МВД.