Министр МВД заявил, что в Золотом не могут находиться люди с оружием, но активисты там пока ничего не нарушали

Министр внутренних дел Арсен Аваков ответил на слова главы партии «Национальный корпус» Андрея Белецкого о стягивании в Золотое на Донбассе добровольцев, чтобы помешать разведению сил.

Об этом министр сообщил в Мариуполе перед началом инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine, передает «РБК-Украина».

Он еще раз подчеркнул, что территория Золотого «объявлена желтой зоной и там не могут находиться люди с оружием».

– Есть порядок, который не будет нарушать настоящий патриот Украины, думаю, Белецкий в частности, - прокомментировал Аваков заявление главы «Нацкорпуса».

Кроме того, министр отметил, что находящиеся в Золотом добровольцы пока не осуществляли действий, нарушающих закон.

– Это граждане Украины, которые решили там находиться, и они там находятся, ничего не нарушая на этот момент времени, - сказал Аваков.

Ранее Белецкий заявил, что ветераны не уйдут из Золотого-4 в Луганской области, даже если Президент Владимир Зеленский решит их оттуда «выбросить».

«Но если вы решите эти угрозы выполнять, а у нас сейчас такие первые признаки, выбросить оттуда ветеранов, то вместо нескольких десятков человек на следующей неделе там будет тысяча. Если с тысячей не получится, там будет 10 тысяч», - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, как Зеленский приехал в Золотое и пообщался с николаевским активистом «Нацкорпуса» на повышенных тонах, призвав людей, которые находились там, сдать оружие. представители Нацкорпуса и ветераны «Азова» отказались это сделать.

После публикации видео Штаб ООС заявил, что вооруженные активисты нелегально находятся в Золотом и не относятся к силовикам.