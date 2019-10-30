Трамп показал служебную собаку, которая участвовала в операции по ликвидации лидера ИГ

Президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию служебной собаки, которая участвовала в операции по ликвидации лидера «Исламского государства» Абу-Бакра аль-Багдади.

Снимок опубликован в твиттере Трампа.

Напомним, 27 октября стало известно, что США провели операцию, направленную против лидера Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади. Сверхсекретная операция проводилась в провинции Идлиб в Сирии, где расположен последний оплот Исламского государства. Позже Трамп подтвердил, что во время спецоперации ликвидировали главаря ИГИЛ.

Мы рассекретили фотографию замечательной собаки (кличка не рассекречена), которая проделала отличную работу при захвате и убийстве Лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади! - подписал фото он.

По словам генерала армии США в отставке Марка Хертлинга, кличку не рассекретили из соображений безопасности, так как с её помощью можно выяснить, какое военное подразделение участвовало в ликвидации аль-Багдади.

Ранее Трамп говорил, что служебные собаки преследовали лидера ИГ в тоннеле, где он взорвал пояс смертника. Во время операции одна из собак была ранена. Источник CNN в Минобороны заявил, что пострадавшая собака получила удар током. Уже 28 октября глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что она вернулась к работе.

Абу Бакр аль-Багдади был лидером Исламского государства с 2003 года. В 2011 году США объявили награду в 10 миллионов долларов тому, кто предоставит информацию о точном местонахождении аль-Багдади. Последний раз он появился в 2014 году, когда выступил в мечети иракского города Мосул, чтобы объявить самопровозглашенный «халифат» в Сирии и Ираке. Неоднократно появлялись сообщения о том, что он ранен или даже убит.

Однако в апреле 2019 года аль-Багдади появился в пропагандистском видео ИГИЛ. Обозреватели заявили, что цель этого видео – показать, что главарь организации жив и на свободе, несмотря на разгром в Сирии и Ираке.