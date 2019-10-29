«На полную воспользуюсь возможностью пообщаться с потенциальными инвесторами», - Александр Стадник на форуме «RE: THINK. Invest in Ukraine»

Во вторник, 29 октября, в Мариуполе стартовал инвестиционный форум «RE: THINK. Invest in Ukraine», инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским и Правительством.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

В работе Форума принимает участие председатель Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник, который планирует представить важные инвестиционные проекты Николаевщины и заручиться поддержкой бизнеса для их реализации.

«Жду насыщенный день. Планирую на полную воспользоваться возможностью пообщаться с потенциальными инвесторами», - комментирует Александр Стадник.

Для презентации в рамках Форума Офисом привлечения инвестиций (UkraineInvest) были отобраны три проекты от Николаевской области: строительство мостового перехода через реку Южный Буг, модернизация производственных мощностей Николаевского международного аэропорта и концессия специализированного морского порта «Ольвия».