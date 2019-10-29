Департамент архитектуры планирует потратить 2,3 миллиона гривен на корректировку детального плана части Николаева

Департамент архитектуры и градостроительства Николаевского городского совета 29 октября объявил тендер на закупку услуги по корректировке детального плана части территории Николаева.

Об этом свидетельствуют данные сайта публичных закупок Prozorro.

Ожидаемая стоимость работ - 2 миллиона 359 тысяч 884 гривны. Аукцион назначен на 14 ноября.

Подрядчик должен будет произвести корректировку детального плана территории ограниченной улицами: Лазурная, Киевская (60 лет СССР), Генерала Карпенко, Никольская, Большая Морская и береговой линией реки Южный Буг в Николаеве; детальный план намывной территории, с учетом застройки микрорайона «Лески-2» в Николаеве и детального плана микрорайона «Северный» в Николаеве.

Выполнить работы подрядчик должен будет до 31 марта 2020 года.

Напомним, в феврале 2019 года сообщалось, что в Николаевском горсовета стали заново разрабатывать новый генеральный план города, зонинг и историко-архитектурный опорный план.