В Николаеве лишь спустя два года после резонансного ДТП установили светофор на пересечении проспекта Мира и 1-й Линии

В Николаеве 29 октября на перекрестке проспекта Мира и улицы 1-я Линия заработал светофор.

Об этом сообщили в департаменте ЖКХ Николаевского городского совета.

Светофор установили в связи с многочисленными обращениями граждан, чтобы сделать данный участок дороги менее аварийно опасным.

«Призываем водителей и пешеходов не забывать о регулируемом перекрестке и с уважением относиться к другим участникам дорожного движения! С начала текущего года это уже пятый светофор, установленный по заказу департамента ЖКХ. Заключены договоры для аналогичных работ еще по двум адресам – на углу проспекта Богоявленского и улицы Парковая и на углу улицы Большая Морская с улицей Московская» - сообщили в департаменте.

Напомним, что 30 ноября 2017 года в Николаеве в районе пересечения проспекта Мира и улицы 1-я Линия «Hyundai» сбил на пешеходном переходе женщину с малолетним ребенком. Вопрос с установкой светофора по данному адресу долго не решался, потому что его не согласовывали члены планово-бюджетной комиссии Николаевского городского совета.