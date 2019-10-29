В сети мошенники предлагают украинцам пройти опрос и получить деньги «по указу Зеленского»

В соцсетях распространяется фейк о том, что украинцы за прохождение опросов в сети могут получить деньги от Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщают в общественной организации VoxCheck.

Так, со вчерашнего дня в Facebook и Instagram активно рекламируются «опросы», за которые украинцам обещают деньги. На рекламных фото Президент показывает сайт, где якобы надо проходить опрос за деньги, а сами картинки брендированны под новости 112 канала.

«Рекламируют деньги за опросы «молодые» страницы. Например, одна из них - Media FOR - создана 2 августа, менее 3 месяцев назад. На странице ни одной публикации, но семь активных объявлений. Шесть из них касаются именно «денег от Зеленского». Журналистка Ирина Басенко заметила идентичную рекламу даже на страницах, которые мимикрируют под канал 1+1. Оба рекламные фото отредактированы. Одно взяли с поста журналиста и путешественника Дмитрия Комарова, остальное - это скриншот с мартовского видео Команды Зеленского. Никакой рекламы опросов в первоисточниках нет», - пишет организация.

Украинцам предлагают пройти опрос от «больших мировых брендов» и получить за это деньги или просто перейти на сайт «Зеленський.Обіцяє» и узнать об «Указе» - «Каждому гражданину по 16500». В тексте на самом сайте уже на стартовой странице - грамматические ошибки.

«Президент никому не раздает деньги. Глава государства не может ничего обещать от имени «крупных мировых брендов». А на сайте Президента соответствующего указа конечно же нет. Отфотошопленные фото, пустые страницы и грамматические ошибки на сайте уже должны насторожить внимательного читателя. Кроме того под постами много комментариев от людей, которые якобы уже прошли и получили свои деньги. Вот только там они пишут, что платили несколько комиссий, а уже после того получали свой подарок. Вероятно, именно так у доверчивых украинцев собираются выманивать деньги - мол, кто уже оплатил комиссию и получил свои тысячи гривен, не могут же в комментариях писать ненастоящие люди?» - говорится в сообщении.

Позднее в организации сообщили, что после их жалобы Facebook начал блокировать рекламу таких страниц.

«Например, на странице Media FOR, о которой мы писали в предыдущем посте, уже нет никакой активной промо-кампании об Украине. Однако теперь в опасности может оказаться Кыргызстан! Эта же страница предложила и сразу же удалила рекламу 14500 сом за прохождение аналогичного теста. А на сайте, который почти дословно скопировали со своего украинского собрата, дописали «комиссии возвращаются в течение 24 часов», - отметили в VoxCheck.

Ранее сообщалось, что жители Николаевщины за сутки обогатили аферистов на 88 тысяч гривен.