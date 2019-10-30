Непальский альпинист за полгода покорил 14 самых высоких гор в мире

Альпинист Нирмал Пуржа из Непала чуть более чем за шесть месяцев покорил 14 самых высоких вершин мира, установив тем самым новый мировой рекорд.

Об этом сообщает «Новое время».

«Миссия выполнена!» - написал 36-летний экстремал у себя в Twitter.

Последним из покоренных Пуржой «восьмитысячников» стала вершина горы Шишабангма в центральной части Тибета. На выполнение всей миссии у него ушло всего 189 дней.

Отметим, что предыдущий рекорд принадлежал альпинисту из Южной Кореи Ким Чан Хо, которому для покорения всех 14 вершин понадобилось почти восемь лет.

Напомним, что китайские власти из-за тонн мусора ограничивали для альпинистов восхождение на Эверест.