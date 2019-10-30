В лондонском соборе провели на пенсию кошку Магнификэт, которая жила там 11 лет и стала достопримечательностью

В лондонском соборе Саутворк провели на пенсию кошку Доркинс Магнификэт (Doorkins Magnificat), которая за 11 лет стала одной из достопримечательностей этого исторического здания.

Об этом сообщается на сайте собора.

Кошка из-за плохого зрения начала сталкиваться с вещами. После выхода на пенсию кошка будет жить у одного из сотрудников собора.

«В 2008 году бродячая кошка начала посещать собор между Рождеством и Новым годом, ожидая еды возле одной из дверей. После нескольких дней кормления каждое утро эта кошка решила, что собор – это то место, где она хотела бы жить. Доркинс стала пользовался популярностью у посетителей и персонала. Многие приходили в собор, чтобы увидеть её. Она даже имела честь развлекать королеву Елизавету II», - говорится на сайте собора.

В магазине при соборе продавали сувениры с изображением кошки, а также книгу, написанную от её имени. Также от имени Доркинс ведут микроблог в твиттере.

«Пожалуйста, продолжайте посещать Кафедральный собор, место, которое я так сильно люблю, и с которым связано столько приятных воспоминаний. Последние 11 лет было абсолютным удовольствием приветствовать посетителей собора. Пожалуйста, продолжайте жертвовать корм для кошек, лакомства и игрушки в мой банк для кошачьей еды. Пожертвования можно оставить в Кафедральном соборе, а затем они будут переданы замечательному персоналу приюта, который помогает нуждающимся кошечкам находить любящие дома», - говорится в её обращении от 23 октября.

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