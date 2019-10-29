Николаевские силовики провели учения на случай массовых беспорядков в мэрии – с блокировкой автомобилей, взрывчаткой и поджогом шин

Николаевские полицейские вместе со спасателями, нацгвардейцами и спецназовцами провели учения на случай массовых беспорядков в мэрии города.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

«По легенде тактико-специальных учений у Николаевского городского совета начали собираться представители радикально настроенной организации для выражения недовольства работой местной власти. Молодые люди ведут себя агрессивно, выкрикивают угрозы и намерения сорвать сессию. Количество участников акции увеличивается, активисты призывают граждан к групповой неповиновения сотрудникам полиции, после чего блокируют вход в помещение, совершая сопротивление полицейским. Напряжение растет, ситуация, которая сложилась, несет реальную угрозу безопасности людей», – рассказали в полиции о сценарии учений.

Над урегулированием указанного события и недопущением ее обострения работали переговорщики группы полиции диалога.

В этой смоделированной ситуации полицейские превенции николаевского гарнизона, бойцы роты полиции особого назначения, военнослужащие воинской части 3039 Национальной гвардии Украины, спецназовцы патрульной полиции ТОР, пожарные, кинологи и взрывотехники отрабатывали свои навыки по пресечению групповых нарушений общественного порядка, массовых беспорядков, недопущения блокирования административного помещения и движения спецавтотранспорта, реагирования на сообщения об обнаружении или применении взрывных устройств, огнестрельного оружия или других общественно опасных факторов.

По сценарию, полиция изымает из толпы организаторов массовых беспорядков и наиболее агрессивных участников, совершающих противоправные действия. Во время их доставки в участок протестующие перекрывают проезжую часть и блокируют движение автозаке, поджигая автомобильные шины.

Групповое нарушение общественного порядка успешно прекращено. Следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия, собирает вещественные доказательства, фиксирует правонарушения.

«Таким образом правоохранители имели возможность еще раз отточить свои умения, оценить слаженность сил и проанализировать допущенные недостатки при осложнении оперативной обстановки на территории Николаева», – подытожили в полиции.

Напомним, как в учениях возле мэрии Николаева силовики отрабатывали «скандинавскую модель» действий.