Верховная Рада разрешила украинцам менять свое отчество

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №0938 о праве на смену отчества.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».

Законопроект предусматривает внесение изменений в части первую и вторую статьи 295 Гражданского кодекса Украины. Теперь украинцы смогут по своему усмотрению менять отчество – так же, как имя и фамилию.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, действующее законодательство Украины прямо не предусматривает право лица менять свое отчество. Чтобы изменения вступили в силу, нужно чтобы законопроект подписали спикер парламента и Президент Украины.

Напомним, что ранее житель Тернополя взял себе самые длинные в Украине имя и фамилию.