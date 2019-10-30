Николаевские пиротехники путем подрыва уничтожили два боеприпаса

Во вторник, 29 октября, пиротехники путем контролируемого подрыва уничтожили две единицы боеприпасов, которые накануне обнаружил житель Доманевского района.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, 28 октября за пределами пгт Доманевка мужчина во время охоты нашел минометную мину, калибром 82 мм времен прошлых войн. О находке он сообщил спасателям.

В этот же дня почти одновременно на линию «101» поступил звонок о том, что гражданин обнаружил артиллерийский снаряд, калибром 122 мм, при проведении земляных работ на территории частного домовладения в селе Богдановка.

29 октября группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области боеприпасы были уничтожены.

Напомним, как 16 октября, в Николаеве пиротехники уничтожили 78 взрывоопасных предметов.